L'équipe nationale d'Angleterre bat la Nouvelle-Zélande lors d'un match amical

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L'équipe nationale d'Angleterre bat la Nouvelle-Zélande lors d'un match amical

À l'approche du début de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les grandes équipes nationales entrent dans la phase intense de leur préparation. Lors du prochain match de préparation sérieux, l'équipe nationale d'Angleterre, berceau du football, a reçu à domicile l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande, représentant la région de l'Océanie.

Bien que le match fût amical, il a été marqué par de véritables batailles tactiques et une grande intensité. Sous la direction de Thomas Tuchel, les Anglais ont obtenu une victoire étroite mais convaincante sur le score de 1-0 devant leurs supporters.

Le mot du capitaine et le tir décisif en première mi-temps

Les Anglais ont essayé de prendre l'initiative dès les premières minutes, mais il n'a pas été facile de percer la défense compacte des visiteurs. Le seul événement décisif du match s'est produit à la fin de la première mi-temps :

  • But de Harry Kane : À la 45+2e minute des arrêts de jeu de la première mi-temps, le meilleur buteur et capitaine de l'équipe Harry Kane a trouvé le fond des filets avec précision.

  • Changements en seconde mi-temps : Après la pause, Thomas Tuchel a presque entièrement renouvelé l'équipe pour tester de nouveaux schémas tactiques. Bien que des occasions soient apparues des deux côtés en seconde mi-temps, aucun autre but n'a été marqué.

Détails généraux du match amical (Tableau d'affichage)

Vous pouvez consulter les détails de la rotation de l'effectif de l'équipe nationale d'Angleterre et le résultat du match dans le tableau intégré ci-dessous :

Statut du match et résultat

But marqué et minute

Compositions d'équipe et remplacements (Angleterre)

Match amical



Angleterre — Nouvelle-Zélande


( 1 : 0 )

Harry Kane (45+2')

Gardien de but : Pickford (Trafford, 46).


Défense : Stones (Benn, 46), Spence (Livramento, 46), Quansah (James, 46), Guehi (Konsa, 46).


Milieu de terrain : Mainoo (O'Reilly, 46), Rogers (Anderson, 46), Henderson (Bellingham, 46).


Attaque : Watkins (Ngumoha, 46), Rashford (Gordon, 46), Kane (Toney, 46).

Analyse du match : Pour Thomas Tuchel, ce match était une occasion idéale pour tester la profondeur de l'effectif plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat. Le sélectionneur anglais a aligné une équipe presque différente en seconde mi-temps, évaluant la synergie entre les jeunes talents et les stars expérimentées (comme Jude Bellingham). Le but de Harry Kane a démontré que le leader offensif de l'équipe est toujours en excellente forme. Cette victoire contre une équipe défensivement disciplinée comme la Nouvelle-Zélande donne le moral aux 'Three Lions' avant la prochaine Coupe du Monde. Nous n'attendons que de hauts résultats de la part des Anglais lors de cette Coupe du Monde !

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AngleterreNouvelle-ZélandeThomas TuchelHarry KaneCoupe du monde FIFA 2026
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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