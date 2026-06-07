Il ne reste plus que quelques jours avant le début de la Coupe du Monde 2026 de la FIFA, la plus grande et la plus attendue des fêtes du football mondial. Ce tournoi intense sur les pelouses d'outre-mer est sous les projecteurs non seulement des simples fans, mais aussi des experts renommés et des anciennes stars. En particulier, le célèbre ancien footballeur russe Dmitri Kouznetsov a révélé quelles équipes il suivra avec une excitation particulière et qui il soutiendra lors du prochain tournoi mondial.

Selon une interview accordée par l'ancien joueur expérimenté à la populaire Match TV chaîne de télévision, il soutiendra sincèrement deux équipes nationales lors de la prochaine Coupe du Monde : le géant européen Espagne et l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui a atteint ce sommet pour la première fois de son histoire.

"Il y a des footballeurs dans l'effectif de l'Ouzbékistan qui nous sont très familiers"

L'expert russe a expliqué son choix non pas comme un simple soutien de fan, mais avec un grand intérêt et une observation professionnelle. En particulier, les débuts historiques de nos compatriotes ne l'ont pas laissé indifférent :

"Dans le prochain tournoi, je suis principalement intéressé par le style de jeu de ces équipes ainsi que par les compétences individuelles et les performances des joueurs sur le terrain. Je souhaite bonne chance à l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors des matchs de la Coupe du Monde 2026 et je la soutiendrai. Car cet effectif comprend des footballeurs talentueux qui nous sont très familiers et qui ont fait preuve de leur maîtrise en Premier League russe et dans d'autres championnats prestigieux."

Dates de début et de finale de la Coupe du Monde historique

La Coupe du Monde de cette année se distingue par son format élargi et la participation de 48 équipes pour la première fois de l'histoire. Les dates et détails les plus importants sont reflétés dans le tableau intégré spécial ci-dessous :

Étapes clés du tournoi Date et heure Lieu et équipes Match d'ouverture (Début) 11 juin 2026 Mexique contre Afrique du Sud Match final décisif 19 juillet 2026 New York (États-Unis)

Contexte : La reconnaissance par le célèbre ancien footballeur russe Dmitri Kouznetsov et son soutien à l'équipe nationale d'Ouzbékistan indiquent le niveau élevé d'intérêt international pour le football de notre pays. En effet, notre effectif comprend actuellement des stars qui font parler d'elles non seulement en Asie, mais aussi dans les meilleures ligues du monde. La Coupe du Monde commençant au Mexique le 11 juin et se terminant à New York le 19 juillet, nous assisterons à un véritable marathon footballistique au cours de ce mois. Avec tout le peuple ouzbek, les experts étrangers portent un grand espoir et une grande confiance aux protégés de Fabio Cannavaro. Nous souhaitons à nos joueurs de grandes victoires lors de ce tournoi historique !

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