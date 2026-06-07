Tout le peuple ouzbek et les supporters de football locaux ont attendu avec impatience pendant des années le plus grand événement de l'histoire de millions de matchs — il ne reste plus que quelques jours avant le début de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui défendra l'honneur de notre patrie sur les terrains verts de l'autre côté de l'océan, traverse actuellement la dernière étape décisive de sa préparation.

Avant les débuts historiques, le célèbre entraîneur-chef italien de l'équipe nationale et champion du monde Fabio Cannavaro a accordé une interview complète et sincère au service de presse de la Fédération de Football d'Ouzbékistan (UFA). L'expert expérimenté y a détaillé la philosophie interne de l'équipe, les objectifs attendus pour le prochain tournoi et les plans stratégiques à long terme pour l'avenir du football ouzbek.

Harmonie entre l'ardeur de la jeunesse et l'expérience : Le bon équilibre

L'entraîneur-chef italien a particulièrement souligné dans son discours qu'il façonne l'effectif actuel non pas seulement pour un tournoi ponctuel, mais comme une fondation pour l'avenir. Selon lui, la clé du succès réside dans l'harmonie mutuelle entre la jeunesse et l'expérience :

« Nous construisons actuellement non seulement pour aujourd'hui, mais aussi une base solide pour l'avenir de l'équipe nationale. Par conséquent, il doit y avoir un équilibre très clair et correct dans notre effectif entre les jeunes joueurs talentueux et les footballeurs expérimentés qui ont tout vu. Les représentants de la vieille garde doivent transmettre leur vaste expérience internationale aux jeunes. Pour la jeune génération, entrer dans un environnement avec de telles stars talentueuses est crucial, car cela aide grandement à leur croissance professionnelle rapide et à leur adaptation à l'équipe. »

Coupe du Monde de la FIFA 2026 — Une école de développement et le prochain objectif principal

Fabio Cannavaro a expliqué systématiquement sa vision réaliste de la Coupe du Monde et l'importance de ce tournoi pour le football ouzbek. Le plan stratégique de l'entraîneur peut être clairement compris grâce au tableau intégré suivant :

Compétition et processus Tâches fixées par Cannavaro Résultats attendus et perspectives Tournoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 Pour nous, c'est avant tout une grande opportunité d'apprendre, d'acquérir de l'expérience et d'atteindre un nouveau niveau. Si nous obtenons de bons résultats lors des matchs contre des adversaires forts, nous serons très heureux. Possibilité d'échec Si les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, cela ne causera pas de découragement — nous continuerons notre grand projet. Nous travaillerons sur les erreurs commises et renforcerons davantage l'effectif. Plan pour septembre Le recrutement de nouvelles forces, de nouveaux footballeurs talentueux, commencera. La préparation sérieuse pour la Coupe d'Asie débutera.

En concluant ses propos, l'entraîneur-chef de l'équipe a une fois de plus rappelé l'importance du championnat continental : « Pour nous, l'objectif le plus important et principal après la Coupe du Monde est la Coupe d'Asie. Nous continuerons à travailler systématiquement pour conquérir ce sommet ».

Commentaire de Zamin : Les réflexions de Fabio Cannavaro indiquent une stratégie bien pensée avec une vision à long terme. La légende du football mondial montre qu'il est venu dans l'équipe nationale d'Ouzbékistan non pas seulement pour des résultats temporaires, mais pour réformer complètement le système et assurer la stabilité. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera pour nous un terrain d'expérience historique ; un résultat positif sera un grand cadeau, tandis qu'un échec servira de leçon majeure. Plus important encore, nos joueurs sous la direction de Cannavaro posent déjà les bases pour devenir les grands favoris dans des tournois majeurs comme la Coupe d'Asie. Nous souhaitons sincèrement la victoire à notre équipe nationale lors de la prochaine Coupe du Monde et des tournois suivants !

Suivez le parcours historique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, des reportages exclusifs de l'autre côté de l'océan et les dernières nouvelles sur le football de notre pays toujours avec nous sur les pages de Zamin !