Chelsea soumet une offre record pour la jeune star suédoise

Khadija Shaw est considérée comme l'une des meilleures attaquantes de pointe du football féminin. La joueuse, qui a remporté le « Soulier d'Or » trois fois de suite avec Manchester City, était devenue la cible principale de Chelsea. Cependant, après n'avoir pas pu trouver un accord avec Shaw, le club londonien a tourné son attention vers le jeune talent suédois Felicia Schroder. Selon les informations, Chelsea a soumis une offre de 1,2 million de livres sterling pour l'attaquante du BK Häcken, ce qui pourrait constituer un montant de transfert record dans l'histoire du football féminin. Cela a été rapporté par Goal.com site d'information.

L'intérêt pour Schroder ne se limite pas à Chelsea. Des géants tels que Barcelone, Lyon, le Bayern Munich, Manchester City, la Juventus et Manchester United souhaitent également recruter la joueuse de 19 ans. Actuellement, elle est la joueuse la mieux payée du championnat suédois, et son contrat actuel avec le club court jusqu'en 2029. Néanmoins, la probabilité de son transfert vers une autre équipe lors du mercato estival est évaluée comme très élevée.

Les performances de Felicia Schroder étonnent les experts. Elle a réussi à marquer 4 buts en 5 matchs cette saison, et a également réalisé un triplé en finale de la Ligue des champions féminine de l'UEFA, permettant à Häcken de remporter le titre. La saison 2025 a marqué un tournant dans sa carrière : elle a grandement contribué au titre de championne de Suède de son équipe, en inscrivant 30 buts et en délivrant 9 passes décisives en 26 matchs.

Malgré son jeune âge, Schroder est déjà devenue une membre régulière de l'équipe nationale de Suède. Après avoir marqué 19 buts en 28 matchs pour diverses équipes nationales de jeunes, elle a été appelée en équipe senior en mai 2025. Actuellement, elle est un élément clé de la sélection nationale sous la direction de Tony Gustavsson. Son sang-froid sur le terrain et son instinct de buteur l'ont propulsée au sommet des jeunes footballeuses les plus prometteuses au monde.