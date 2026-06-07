Conflit dans l'équipe de France : Kylian Mbappe et Rayan Cherki mécontents

Les attaquants stars de l'équipe de France, Kylian Mbappe et Rayan Cherki, sont profondément mécontents d'une décision prise par la Fédération française de football (FFF). Selon L'Equipe, les joueurs sont furieux que leurs droits à l'image aient été cédés à l'opérateur de paris Betclic à des fins publicitaires. Goal.com rapporte .

Cette situation a considérablement tendu l'atmosphère au sein du groupe. Selon les informations, les deux joueurs ne souhaitaient pas que leurs images soient utilisées dans la campagne du bookmaker. Les spots publicitaires mettaient également en scène des joueurs tels que Desire Doue, Michael Olise et Ousmane Dembele.

Les photos ont été prises lors du stage traditionnel de l'équipe de France à Clairefontaine, mais les joueurs n'ont pas été clairement informés de l'utilisation exacte de ces supports. Kylian Mbappe et Rayan Cherki ne protestent pas contre la société de paris, mais contre la fédération pour ne pas les avoir avertis.

Actuellement, les joueurs exigent des explications de la fédération et l'arrêt de la campagne publicitaire. Cependant, ce dossier pourrait ne pas être résolu avant la fin de la Coupe du Monde. Pour rappel, l'équipe de France débutera sa phase de groupes le 16 juin contre le Sénégal, avant d'affronter l'Irak et la Norvège.