Gavi entre en collision avec Rodri à l'entraînement : Inquiétudes pour l'équipe d'Espagne

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Gavi entre en collision avec Rodri à l'entraînement : Inquiétudes pour l'équipe d'Espagne

Un revers inattendu s'est produit lors des préparatifs de l'Espagne pour la Coupe du Monde 2026. Une collision sérieuse a eu lieu entre la star du Barcelone, Gavi, et le milieu défensif de Manchester City, Rodri, lors des séances d'entraînement à Chattanooga, aux États-Unis. Le style de jeu agressif caractéristique du jeune milieu de terrain a provoqué l'effondrement de son coéquipier expérimenté sur le terrain, sous le coup de la douleur. Selon Goal.com rapporte .

L'ambiance s'est légèrement tendue à la base du Tennessee alors que les joueurs de Luis de la Fuente se préparaient pour le match d'ouverture contre le Cap-Vert le 15 juin. Traitant la séance d'entraînement comme une finale, Gavi est arrivé en retard sur un duel pour le ballon et a frappé la cheville de Rodri avec ses crampons. La star de Manchester City est tombée au sol, se tenant la jambe dans l'agonie, ce qui a sérieusement inquiété le staff technique.

À un peu plus d'une semaine du début de la Coupe du Monde, une blessure de Rodri aurait pu complètement changer la stratégie de l'Espagne. Gavi s'est immédiatement excusé auprès de son coéquipier et le staff médical est accouru sur le terrain. Bien que les premières images aient été alarmantes, Rodri a réussi à se relever après un court moment et a terminé la séance en boitant légèrement.

Par ailleurs, il y a de bonnes nouvelles pour Luis de la Fuente. Lamine Yamal et Nico Williams poursuivent leurs programmes de rééducation. Les deux ailiers avaient été absents pendant plus d'un mois en raison de blessures musculaires. Ils ont participé à des exercices d'agilité et à des 'rondos', mais ont évité les contacts physiques. Leur participation au match amical contre le Pérou n'est pas prévue.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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