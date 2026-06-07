Roy Keane conseille Harry Kane : Jouer intelligemment lors de la Coupe du Monde

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Roy Keane conseille Harry Kane : Jouer intelligemment lors de la Coupe du Monde

Roy Keane a conseillé au capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, de freiner ses instincts de meneur de jeu et de rester dans la ligne d'attaque pour remporter la Coupe du Monde. Bien que le capitaine ait assuré une victoire étroite contre la Nouvelle-Zélande, l'expert a souligné que la discipline tactique serait décisive dans le climat difficile du tournoi. Selon Goal.com rapporte .

Bien que la star du Bayern ait reçu de nombreuses éloges pour son retrait au milieu de terrain afin d'organiser le jeu, Keane estime que de telles habitudes pourraient être néfastes lors d'un grand tournoi disputé sous la chaleur estivale. Selon lui, la tâche principale de Kane devrait être de finaliser les attaques, et non la créativité.

Après la victoire 1-0 de l'équipe sous la direction de Thomas Tuchel, Keane a déclaré que l'attaquant de 32 ans doit faire confiance aux autres joueurs créatifs de l'effectif et maintenir son rôle d'attaquant central. Compte tenu des conditions climatiques exigeantes de la Coupe du Monde, les mouvements excessifs de Kane pourraient entraîner une fatigue prématurée.

Keane a déclaré dans une interview à ITV : "Il est maintenant un joueur expérimenté qui a beaucoup appris lors des matchs de Ligue des Champions pour le Bayern. Il doit être intelligent concernant sa position. Même lors de l'action de but, il y avait beaucoup de défenseurs néo-zélandais, mais il est simplement apparu au bon endroit. Il est surprenant qu'on lui ait laissé autant d'espace."

L'expert a souligné que la finition de classe mondiale de Kane est le plus grand atout de l'Angleterre et ne doit pas être gaspillée sur des tâches que d'autres joueurs peuvent accomplir. Keane a exhorté le capitaine à attendre patiemment les opportunités plutôt que de descendre au milieu de terrain pour chercher le ballon. "Si l'Angleterre veut remporter un grand trophée, Kane doit être la figure clé", a-t-il ajouté.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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