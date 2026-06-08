Lamine Yamal et Nico Williams de retour dans le groupe avant la Coupe du Monde
Les jeunes stars de l'équipe d'Espagne, Lamine Yamal et Nico Williams, seront entièrement rétablis avant le début de la Coupe du Monde. Le sélectionneur Luis de la Fuente a confirmé que les deux ailiers participeraient au match d'ouverture contre le Cap-Vert le 16 juin. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .
L'ailier du Barcelone Lamine Yamal et l'attaquant de l'Athletic Bilbao Nico Williams manqueront le dernier match amical contre le Pérou à Puebla lundi en raison de blessures aux cuisses. Par ailleurs, le représentant d'Osasuna, Víctor Muñoz, devrait également revenir dans le groupe avant le match à Atlanta.
« C'est dommage qu'ils ne soient pas avec nous, mais le staff médical et les préparateurs physiques ont conseillé de les garder à la base aux États-Unis », a déclaré Luis de la Fuente. L'entraîneur a ajouté que les trois joueurs seraient prêts à entrer sur le terrain lors du premier match du tournoi.
Lamine Yamal, blessé fin avril avec le Barcelone, est une figure clé de l'attaque espagnole. Nico Williams a également joué un rôle crucial dans la victoire lors du Championnat d'Europe 2024. Lors du match amical sans Yamal, l'Espagne a fait match nul 1-1 contre l'Irak.
Les champions d'Europe en titre affronteront le Cap-Vert, l'Arabie saoudite et l'Uruguay lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde.
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