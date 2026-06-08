Lamine Yamal et Nico Williams de retour dans le groupe avant la Coupe du Monde

·40·Sport
Lamine Yamal et Nico Williams de retour dans le groupe avant la Coupe du Monde

Les jeunes stars de l'équipe d'Espagne, Lamine Yamal et Nico Williams, seront entièrement rétablis avant le début de la Coupe du Monde. Le sélectionneur Luis de la Fuente a confirmé que les deux ailiers participeraient au match d'ouverture contre le Cap-Vert le 16 juin. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

L'ailier du Barcelone Lamine Yamal et l'attaquant de l'Athletic Bilbao Nico Williams manqueront le dernier match amical contre le Pérou à Puebla lundi en raison de blessures aux cuisses. Par ailleurs, le représentant d'Osasuna, Víctor Muñoz, devrait également revenir dans le groupe avant le match à Atlanta.

« C'est dommage qu'ils ne soient pas avec nous, mais le staff médical et les préparateurs physiques ont conseillé de les garder à la base aux États-Unis », a déclaré Luis de la Fuente. L'entraîneur a ajouté que les trois joueurs seraient prêts à entrer sur le terrain lors du premier match du tournoi.

Lamine Yamal, blessé fin avril avec le Barcelone, est une figure clé de l'attaque espagnole. Nico Williams a également joué un rôle crucial dans la victoire lors du Championnat d'Europe 2024. Lors du match amical sans Yamal, l'Espagne a fait match nul 1-1 contre l'Irak.

Les champions d'Europe en titre affronteront le Cap-Vert, l'Arabie saoudite et l'Uruguay lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde.

EspagneLamine YamalNico WilliamsCoupe Du MondeFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Jose Mourinho confirme officiellement son retour au Real MadridJose Mourinho confirme officiellement son retour au Real MadridAujourd'hui, 05:52Jose Mourinho de retour au Real Madrid : Une nouvelle ère commenceJose Mourinho de retour au Real Madrid : Une nouvelle ère commenceAujourd'hui, 04:45La Colombie bat la Jordanie pour se préparer au match contre l'OuzbékistanLa Colombie bat la Jordanie pour se préparer au match contre l'OuzbékistanAujourd'hui, 04:39Le président du Bayern affirme clairement qu'Olise ne sera pas vendu au Real MadridLe président du Bayern affirme clairement qu'Olise ne sera pas vendu au Real MadridAujourd'hui, 04:18
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)