La bataille pour Rodri : le PSG veut arracher la star de Manchester City au Real Madrid

Le marché des transferts s'emballe dans le football européen. Le Paris Saint-Germain s'est invité de manière inattendue dans la course pour le milieu de terrain de Manchester City, Rodri. Selon les informations relayées par RMC Sport, les champions de France ont déjà pris contact avec le club anglais afin de connaître les conditions d'un éventuel transfert. Cette démarche pourrait totalement bouleverser l'équilibre du marché des transferts, rapporte Goal.com rapporte .

À l'origine, la direction du PSG ne faisait pas du renforcement du milieu de terrain une priorité absolue pour ce mercato. Cependant, l'opportunité de s'attacher les services d'un joueur de la trempe de Rodri a poussé les Parisiens à revoir leurs plans. Le fait qu'il ne reste que 12 mois de contrat au joueur avec Manchester City augmente encore la probabilité d'un transfert.

La rivalité entre le Real Madrid et le PSG

Jusqu'à présent, le Real Madrid était considéré comme le principal prétendant pour Rodri. D'après la presse espagnole, le « club merengue » aurait même trouvé un accord de principe avec le joueur, bien que la direction l'ait officiellement démenti. Le Real Madrid voit en Rodri le digne successeur de ses milieux de terrain vétérans, mais en raison du fair-play financier, le club devrait se séparer de plusieurs joueurs pour boucler l'opération.

De son côté, le devancer le club madrilène dans cette course. Les Parisiens ont entamé des discussions directes avec Manchester City pour clarifier le montant du transfert et les exigences financières. Il ne s'agit pas d'un simple intérêt, mais d'un véritable mouvement stratégique.

Le Barça suit aussi la situation

Le FC Barcelone s'est également mêlé du dossier autour de Rodri. En raison de la blessure de longue durée de Frenkie de Jong, les « Blaugranas » font face à un grand vide au milieu de terrain. Bien que le club ait contacté l'entourage de Rodri, ses capacités financières ne seraient pas suffisantes pour rivaliser avec le PSG ou le Real Madrid.

Selon Goal.com, l'implication du PSG dans ce dossier constitue un coup dur inattendu pour le Real Madrid. Si les Parisiens parviennent à leurs fins, ce serait non seulement une immense perte pour Manchester City, mais aussi un événement redéfinissant le rapport de force dans le football européen. Rodri est actuellement considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs du monde et son choix influencera directement la course aux titres lors des prochaines saisons.