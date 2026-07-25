Un pas vers le soleil artificiel : les États-Unis autorisent les tests du réacteur à fusion Texatron

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Un pas vers le soleil artificiel : les États-Unis autorisent les tests du réacteur à fusion Texatron

Les technologies de fusion nucléaire, censées révolutionner le monde de l'énergie, entrent dans une nouvelle phase. La société américaine American Fusion a reçu l'autorisation officielle du Département de la Santé du Texas (DSHS) pour rechercher et tester son dispositif expérimental Texatron Fusion Engine. Cette étape rapproche l'humanité de son objectif de créer une source d'énergie illimitée et sûre : un "soleil artificiel". C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le certificat obtenu couvre 12 configurations différentes du réacteur, allant de 500 kW à 1 GW. Actuellement, les ingénieurs se préparent activement à la prochaine phase de tests sur la base de la Texas Tech University. Selon Ixbt.com, l'objectif principal de ces recherches est de prouver pour la première fois en pratique la possibilité de maintenir durablement une réaction de fusion contrôlée à l'intérieur de Texatron.

Processus technologique et avantages en matière de sécurité

Contrairement aux centrales nucléaires traditionnelles, le Texatron ne repose pas sur la fission de noyaux lourds, mais sur un processus de fusion réalisé en maintenant un plasma ultra-chaud à l'aide d'un champ magnétique. Selon les experts, un tel schéma permet de réduire considérablement la quantité de déchets radioactifs à long terme. Cela rend la technologie beaucoup plus sûre et prometteuse sur le plan écologique.

Pendant les tests, les ingénieurs mesureront avec précision la température du plasma, la densité des particules et l'efficacité du confinement magnétique. Si cette étape se déroule avec succès, l'entreprise passera à la production d'électricité. Initialement, l'énergie sera obtenue en mode pulsé, ce qui servira de pont intermédiaire vers la création d'un réacteur à pleine puissance capable d'alimenter les consommateurs en courant continu à l'avenir.

Domaines d'application futurs

L'aspect unique du projet American Fusion est qu'il prévoit d'abandonner les turbines à vapeur traditionnelles pour convertir directement l'énergie du plasma en électricité. L'entreprise travaille déjà sur des appareils compacts d'une puissance de 5, 10 et 20 MW, ainsi que sur un projet de grand réacteur de 100 MW. Ces modifications compactes pourraient s'avérer très utiles dans les domaines suivants :

  • Alimenter en énergie les entreprises industrielles et les mines dans les zones éloignées ;
  • Créer des sources d'alimentation mobiles pour les installations militaires ;
  • Fournir une électricité stable aux centres de données (Data-center) ;
  • Faire passer des localités éloignées à un système énergétique autonome.
L'entreprise vise à achever les principaux tests du système plasma d'ici la fin 2026, à protéger la technologie par un brevet et à entamer des négociations avec des partenaires commerciaux. Il a été promis que tous les résultats expérimentaux seraient publiés dans des revues scientifiques ouvertes après avoir été vérifiés par des experts indépendants. Le succès de tels projets pourrait revêtir une importance stratégique non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier, y compris pour des pays comme l'Ouzbékistan qui cherchent des solutions à la pénurie d'énergie.

TexatronAmerican FusionÉnergieTechnologieFusion Nucléaire
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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