Le club londonien d'Arsenal est, de manière inattendue, devenu l'un des principaux prétendants à la signature de la star du Real Madrid, Vinicius Junior. Alors que l'avenir de l'attaquant brésilien dans la capitale espagnole reste incertain, les champions d'Angleterre suivent de près la situation. Les « Gunners » visent à renforcer encore leur secteur offensif en recrutant une star de classe mondiale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon The Athletic, si le joueur de 26 ans ne parvient pas à trouver un accord concernant un nouveau contrat de travail avec le Real Madrid, Arsenal préparera une offre officielle pour son acquisition. Vinicius a évolué pendant huit saisons au sein du club merengue, devenant l'un des attaquants les plus dangereux du monde. Cependant, le fait qu'il ne reste que 12 mois avant l'expiration de son contrat actuel suscite une grande agitation sur le marché des transferts.

Bien qu'aucun 2026/2026 négociation officielle n'ait encore débuté entre les clubs, la direction du club londonien soutient pleinement cette idée de transfert. Les responsables d'Arsenal sont prêts à passer immédiatement à l'action si le Real Madrid décide de vendre sa star lors du mercato actuel afin de ne pas la laisser partir gratuitement l'année prochaine.

Désaccords salariaux et problèmes financiers

Selon OK Diario, les négociations entre Vinicius Junior et le Real Madrid sont dans une impasse. Le joueur exige un salaire net de 20 millions d'euros par an. Le « club royal » hésite quant à lui à verser une telle somme à la star brésilienne afin de préserver la structure salariale globale et la stabilité financière de l'équipe.

L'un des facteurs qui complique encore la situation est l'important bonus de fidélité qui doit être versé au joueur la saison prochaine. La direction du Real Madrid pourrait également envisager l'option de placer Vinicius sur la liste des transferts pour éviter de telles dépenses et réaliser un profit économique.

Vinicius Junior est devenu une pièce incontournable du club madrilène depuis son arrivée en provenance de Flamengo en 2018. Il a réussi à marquer 22 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-26. De plus, il a réalisé des performances efficaces avec l'équipe nationale du Brésil lors de la Coupe du Monde, inscrivant 4 buts en 5 rencontres.

Les nouvelles ambitions d'Arsenal

Mikel Arteta, vainqueur de la Premier League anglaise, ne veut pas que l'équipe cesse de progresser. L'arrivée d'un joueur expérimenté et titré tel que Vinicius pourrait offrir à Arsenal une suprématie absolue sur les pelouses européennes. La riche expérience du joueur en Ligue des champions est considérée comme très précieuse pour le club londonien.

Vinicius Junior a disputé un total de 375 matches sous le maillot du Real Madrid, inscrivant 128 buts et délivrant 100 passes décisives. Son palmarès comprend trois titres de Liga, deux trophées de Ligue des champions et une Coupe d'Espagne. Comme le souligne Goal.com, c'est précisément cet esprit de vainqueur qui pourrait être la pièce manquante pour les « Gunners »