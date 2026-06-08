Koeman révèle le secret des matchs inhabituels entre les Pays-Bas et l'Ouzbékistan...

Comme rapporté précédemment, les fans de football assisteront cette nuit à un événement inattendu et historique : l'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera deux fois en un jour le géant européen des Pays-Bas. Ronald Koeman, sélectionneur de l'équipe néerlandaise, a partagé les détails de ce plan mystérieux, expliquant les véritables raisons de cette décision inattendue et le format des matchs.

Selon l'expert expérimenté, ces deux rencontres seront organisées avec des objectifs et des formats complètement différents. Le premier affrontement aura le statut de match amical officiel, composé traditionnellement de deux mi-temps complètes de 45 minutes. Immédiatement après la fin de ce match, le deuxième jeu, non officiel et à huis clos, commencera. Ce match est prévu pour se dérouler dans un format légèrement réduit, avec deux mi-temps de 35 minutes.

Ronald Koeman n'a pas caché que le but de cette démarche est de tester les capacités de tous les joueurs disponibles pour l'équipe nationale. « Nous voulons donner à chaque joueur convoqué au stage suffisamment de temps de jeu. Par conséquent, tandis que les titulaires joueront principalement lors du premier match, le deuxième jeu offrira une opportunité aux remplaçants qui ont besoin de pratique », a souligné l'entraîneur néerlandais.

Il est à noter que les équipes nationales des Pays-Bas et de l'Ouzbékistan ne se sont jamais affrontées dans leur histoire, faisant de ce match leur première rencontre historique. Bien que cette confrontation se déroule à huis clos sans spectateurs, le premier match officiel sera diffusé en direct à la télévision et en ligne. Ce match passionnant commence à 23h45, heure de Tachkent. Le deuxième match, destiné aux joueurs de réserve, ne sera pas diffusé.

Ces matchs servent de dernier test majeur pour les deux équipes avant le prestigieux tournoi outre-océan. Comme on le sait, la Coupe du Monde, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique et accueillant pour la première fois 48 équipes nationales, se déroulera du 11 juin au 19 juillet de cette année. Les protégés de Fabio Cannavaro, qui font leurs débuts dans ce grand tournoi, affronteront des adversaires sérieux en phase de groupes. Nos représentants joueront leur premier match contre la Colombie le 18 juin à 07h00, heure de Tachkent, puis contre le Portugal le 23 juin à 22h00, et contre l'équipe nationale de la RD Congo le 28 juin à 04h30. Nous souhaitons de grandes victoires à nos compatriotes lors de ces matchs historiques !

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