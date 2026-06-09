Cannavaro partage ses réflexions après le match contre les Pays-Bas

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, a partagé ses réflexions sur la performance de l'équipe après le match amical contre les Pays-Bas. Tout en reconnaissant que le match contre un adversaire coriace n'a pas été facile, le spécialiste italien a souligné qu'il avait vu de nombreux aspects positifs sur le terrain.

Jouer contre un adversaire de ce calibre avant la Coupe du Monde est une expérience cruciale pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Chaque épisode, chaque mouvement positionnel et chaque erreur contre une équipe de haut niveau comme les Pays-Bas servent de matériel d'analyse précieux pour le staff technique.

Selon Cannavaro, l'équipe n'a pas perdu son organisation sur le terrain même après avoir été menée 1-0. Les joueurs se sont efforcés d'agir comme une seule unité jusqu'à la fin, de maintenir la discipline de jeu et de rivaliser avec l'adversaire.

« Je pense que nous avons pu montrer de nombreux aspects positifs. Même après que le score soit passé à 1-0, nous n'avons pas perdu notre ordre ou notre ligne sur le terrain. Nous avons continué à agir en équipe et nous nous sommes battus jusqu'au bout », a déclaré Fabio Cannavaro.

C'est un signal important pour l'équipe nationale. Car lors de la Coupe du Monde, l'Ouzbékistan affrontera des adversaires physiquement forts et techniquement avancés comme le Portugal, la Colombie et la RD Congo. Dans de tels matchs, au-delà du résultat, la manière dont l'équipe gère la pression est d'une grande importance.

Cannavaro a souligné qu'il n'est pas facile de jouer contre des équipes nationales du niveau des Pays-Bas. Cependant, il a noté que de tels matchs sont exactement ce dont l'équipe a besoin. Grâce à des matchs contre des adversaires forts, les joueurs peuvent mieux identifier leurs faiblesses, acquérir de l'expérience et s'adapter à un rythme élevé.

« Il n'est pas facile de jouer contre des équipes nationales de ce niveau. Cependant, j'ai vu de nombreux aspects positifs dans le jeu de mon équipe. Nous avons besoin de ce genre de matchs car on apprend toujours quelque chose et on gagne en expérience en affrontant de tels adversaires. Dans l'ensemble, je suis satisfait du match », a ajouté l'entraîneur.

En parlant de la performance défensive, Cannavaro a déclaré que les erreurs sont naturelles dans le football. À son avis, il est impossible de jouer sans commettre aucune erreur. La tâche principale est de réduire le nombre de ces erreurs, d'aider les joueurs à prendre les bonnes décisions et de renforcer la cohésion défensive.

« On ne peut pas jouer au football sans faire d'erreurs. C'est tout à fait normal. Notre tâche est d'aider les joueurs à réduire autant que possible le nombre de ces erreurs. Mais honnêtement, j'ai vu plus d'aspects positifs que d'erreurs défensives », a-t-il déclaré.

L'approche de l'entraîneur est clairement visible dans ces mots. Cannavaro ne se limite pas à compter les défauts, mais reconnaît également les bonnes actions des joueurs. Donner confiance à l'équipe avant un tournoi majeur tout en travaillant sur les erreurs est crucial.

Pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, la ligne défensive sera l'un des facteurs décisifs lors de la Coupe du Monde. Contre des adversaires forts, l'équipe devra défendre pendant de longues périodes, résister à la pression et agir de manière compacte dans chaque situation. En ce sens, le match contre les Pays-Bas a été un test très nécessaire.

Cannavaro a également abordé la condition physique des joueurs. Il a déclaré que le processus de préparation avait commencé il y a plus d'un mois, mais que les joueurs expatriés avaient rejoint l'équipe plus tard. Néanmoins, il estime que le staff technique a fait du bon travail concernant la préparation physique.

« Nous avons commencé notre préparation il y a plus d'un mois, et nos joueurs expatriés ont rejoint l'équipe plus tard. Malgré cela, je pense que nous avons fait du bon travail en termes de préparation physique », a déclaré Cannavaro.

Bien sûr, la condition des joueurs venant de différents clubs n'est pas la même. Certains ont joué une saison complète, d'autres ont eu moins de temps de jeu, et d'autres encore ont suivi un processus de récupération après une blessure. Dans de telles conditions, il n'est pas facile d'amener l'équipe au même niveau physique et tactique.

Cannavaro n'a pas caché qu'il y avait encore des problèmes à résoudre concernant certains joueurs. Il a souligné que le staff technique continuerait à travailler sur ces aspects.

« Bien sûr, il y a encore des problèmes liés à certains joueurs que nous devons résoudre, et nous continuerons à travailler dessus », a déclaré le spécialiste.

Cette transparence est également importante pour les fans. Il est facile de décrire l'équipe comme étant dans un état idéal avant la Coupe du Monde, mais le processus de préparation réel consiste toujours en des problèmes, des ajustements et des décisions difficiles. Cannavaro essaie de gérer ce processus étape par étape.

Quel que soit le résultat du match contre les Pays-Bas, de tels matchs sont une excellente école pour l'Ouzbékistan. Le rythme sur le terrain, la pression de l'adversaire, les attaques rapides et les compétences individuelles — tout cela sont des tests proches de l'environnement réel qui attend nos représentants à la Coupe du Monde.

Maintenant, la tâche principale est de tirer les bonnes conclusions de ce match. Il est nécessaire de maintenir les aspects positifs, de réduire les erreurs, d'améliorer la condition physique et d'amener l'équipe à une préparation maximale d'ici le début de la Coupe du Monde.

D'après les mots de Cannavaro, on comprend qu'il voit du potentiel dans l'équipe. Il y a des problèmes et il y aura des erreurs, mais l'esprit combatif des joueurs, leur désir de maintenir l'ordre et leur volonté de jouer jusqu'au bout contre un adversaire fort ont satisfait l'entraîneur.

Pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, chaque jour avant la Coupe du Monde est précieux. Le match contre les Pays-Bas a été une autre leçon sérieuse avant le grand tournoi. Maintenant, la manière dont cette leçon sera utilisée deviendra la tâche la plus importante pour le staff de Cannavaro et les joueurs.