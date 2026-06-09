Le Bayern prêt à rejeter le Real Madrid pour Michael Olise

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Le Bayern prêt à rejeter le Real Madrid pour Michael Olise

Le club munichois du Bayern a mis fin aux rumeurs de transfert concernant son ailier star Michael Olise. Le géant de la Bundesliga a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de vendre le footballeur français et rejetterait fermement toute offre du Real Madrid cet été. Selon Goal.com rapporte .

Selon le journaliste Florian Plettenberg, les rumeurs selon lesquelles Florentino Pérez préparait un paquet de 150 millions d'euros pour ce transfert n'ont pas encore pris de forme officielle. Cependant, la direction du Bayern a déclaré qu'elle était prête à rejeter immédiatement toute offre, même si le président du club madrilène soumettait une première, deuxième ou même troisième offre.

Le président du club, Herbert Hainer, a clarifié la situation dans une interview accordée à BILD : « Michael Olise est un joueur du Bayern et il a un contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez veut nous faire une offre – ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent – il peut perdre son temps. »

Le président honoraire du club, Uli Hoeneß, a également exprimé une opinion tranchée : « Vendrons-nous Michael Olise pour 200 millions d'euros ? Non, il n'est pas à vendre. Nous jouons pour nos supporters. Avoir 200 millions d'euros en banque n'apporte rien aux supporters si nous jouons un moins bon football chaque samedi. »

L'attaquant de 24 ans, qui a enregistré 22 buts et 31 passes décisives lors d'une saison exceptionnelle avec le Bayern, se concentre actuellement sur l'équipe nationale. Après avoir marqué un triplé lors d'un match amical contre l'Irlande du Nord, Olise se prépare avec l'équipe de France pour les matchs contre le Sénégal, l'Irak et la Norvège.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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