Le Bayer Leverkusen nomme un nouvel entraîneur : les similitudes entre Carles Martinez et Xabi Alonso

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Le Bayer Leverkusen nomme un nouvel entraîneur : les similitudes entre Carles Martinez et Xabi Alonso

Le Bayer Leverkusen a nommé Carles Martinez comme nouvel entraîneur principal, le présentant comme le « plan B » du club. Ce spécialiste espagnol partage de nombreuses similitudes avec Xabi Alonso et possède de nombreuses qualités qui correspondent au style des « Pharmaciens ». Les deux entraîneurs ont commencé leur carrière dans les centres de formation des géants espagnols : Alonso au Real Madrid, tandis que Martinez a acquis de l'expérience à La Masia, l'académie du Barcelone, et dans le système de l'Espanyol. Selon Goal.com rapporte .

Le parcours d'entraîneur de Martinez a été unique. Après avoir quitté le système du Barcelone en 2019, il a travaillé avec Al-Rayyan et l'équipe nationale jeune du Koweït. En 2023, il a rejoint Toulouse, où il a servi comme responsable de la méthodologie et entraîneur adjoint, aidant l'équipe à remporter la Coupe de France. Devenu ensuite entraîneur principal, Martinez a mené l'équipe à son meilleur résultat de la dernière décennie.

Leverkusen avait initialement considéré Andoni Iraola comme candidat, mais après qu'il eut choisi Liverpool, le choix s'est porté sur Martinez, âgé de 42 ans. Son style de jeu est proche des philosophies de Pep Guardiola et Xabi Alonso, promouvant un football moderne, basé sur la possession et une attaque intelligente.

Les supporters du Bayer espèrent désormais laisser derrière eux les performances inconstantes sous Kasper Hjulmand et voir un football clair et organisé. Martinez privilégie l'adaptabilité face aux adversaires, une défense collective disciplinée et l'utilisation d'un système à trois défenseurs qui a apporté le succès sous Xabi Alonso. Cela devrait poser les bases pour que Leverkusen lutte à nouveau pour les premières places en Bundesliga.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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