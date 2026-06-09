Mbappé Plaisante Sur Sa Série Sans But, Olise Réalise Un Triplé

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, n'a pas marqué lors des trois derniers matchs, mais Didier Deschamps ne s'inquiète pas avant la Coupe du Monde. L'attaquant du Real Madrid a plaisanté en disant qu'il gardait ses tirs précis pour le tournoi. Lors de la victoire 3-1 contre l'Irlande du Nord, Michael Olise a réalisé un triplé et est devenu l'homme du match. Selon Goal.com rapporte .

L'équipe de France a remporté son dernier match amical avant de partir pour la Coupe du Monde, mais l'attention s'est portée sur les performances contrastées des deux stars offensives de l'équipe. Malgré plusieurs occasions créées, Mbappé n'a pas marqué. Une telle sécheresse est inhabituelle pour le capitaine, auteur de 56 buts en 98 sélections, mais ni le joueur ni l'entraîneur ne s'en inquiètent.

Lors du match à Lille, l'ailier du Bayern Michael Olise a fait la une des journaux. Il a poursuivi sa excellente forme de club avec l'équipe nationale, réalisant un triplé éclatant. Olise a conclu son troisième but par une frappe magnifique de loin, prouvant qu'il devient l'une des figures clés de l'équipe.

Didier Deschamps a balayé en riant les rumeurs selon lesquelles la confiance de Mbappé aurait baissé après le match. « Je ne m'inquiète pas. Certes, il a eu des occasions, mais il manquait de précision. Il m'a dit qu'il gardait tous ses buts pour le tournoi aux États-Unis, cela me suffit », a déclaré l'entraîneur dans une interview à TF1.

Deschamps a salué la performance d'Olise, suggérant qu'il pourrait désormais être la principale force offensive de l'équipe. « Il brille comme avec le Bayern. Tout lui semble facile. Il joue très efficacement, et c'est une excellente nouvelle pour nous », a ajouté l'expert.