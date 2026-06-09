Arsenal limoge surprise le chef du département médical

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Arsenal limoge surprise le chef du département médical

Le club londonien d'Arsenal a pris la décision inattendue de licencier le Dr Zafar Iqbal, chef du département de médecine sportive, quelques jours seulement après sa défaite en finale de la Ligue des champions. La direction du club, ayant remporté le titre de Premier League après 22 ans d'attente, a décidé de se séparer immédiatement du spécialiste. Cela a été rapporté par Goal.com rapport .

Le directeur exécutif du club, Richard Garlick, a informé le médecin de 51 ans de son licenciement lors d'une réunion lundi dernier. Selon The Telegraph, cette décision a été une totale surprise pour le personnel du club. Auparavant, Arsenal avait engagé le kinésithérapeute espagnol Joaquin Acedo pour analyser les problèmes liés aux blessures.

Au cours de la saison, l'équipe a participé à 63 matchs, subissant une pression physique importante. Les absences prolongées de joueurs clés tels que Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber et Kai Havertz ont conduit à des critiques envers le staff médical. De plus, la fracture de la jambe de Mikel Merino en janvier a compliqué la situation.

Bien que le staff technique dirigé par Mikel Arteta ait mis en place un système d'entraînement à haute intensité, la question du maintien de la condition physique des joueurs préoccupait la direction. Le club doit désormais trouver un nouveau spécialiste hautement qualifié avant le début de la saison 2026-27.

Zafar Iqbal était un spécialiste expérimenté qui avait auparavant travaillé dans des clubs tels que Liverpool, Tottenham et Crystal Palace. La direction d'Arsenal prévoit de restructurer complètement le système médical pour défendre le titre et améliorer l'endurance des joueurs lors de la nouvelle saison.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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