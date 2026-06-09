Une star algérienne promet de battre Lionel Messi et l'Argentine

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Une star algérienne promet de battre Lionel Messi et l'Argentine

Le milieu offensif de l'équipe nationale d'Algérie, Ibrahim Maza, s'est fixé pour objectif de remporter une victoire historique contre l'Argentine lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026. Le jeune espoir de 20 ans du Bayer Leverkusen est arrivé aux États-Unis avant le tournoi et a partagé ses plans ambitieux, affirmant ne pas craindre la pression psychologique des champions du monde en titre. Selon Goal.com rapporte .

L'équipe nord-africaine s'est installée à Kansas City, dans le Missouri, pour participer à la phase finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 2014. Maza, devenu l'une des figures clés de l'équipe dirigée par Vladimir Petković, a accordé une interview aux médias avant le match contre les favoris du tournoi. Le joueur, qui a joué pour les équipes de jeunes allemandes avant de choisir de représenter l'Algérie, n'a montré aucune crainte face au prestige de l'adversaire.

Parlant du grand choc prévu le 17 juin, Maza a déclaré : "Nous devons faire une bonne Coupe du Monde, et le premier match contre l'Argentine est très important. Ils provoquent beaucoup, mais nous devons rester calmes, donner le maximum, jouer intelligemment et voir ce qui se passe." Il a conclu avec un sourire : "Nous battrons Lionel Messi, Inshallah."

Les déclarations audacieuses de Maza sont largement discutées dans la presse argentine, notamment dans des publications comme TyC Sports, Ole et La Nacion. L'équipe nationale d'Algérie achèvera sa préparation au tournoi par un match amical contre la Bolivie. Ensuite, les "Fennecs" affronteront l'Argentine, la Jordanie et l'Autriche dans le groupe J.

Coupe du Monde 2026ArgentineAlgérieLionel MessiIbrahim Maza
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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