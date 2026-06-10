Le Borussia Dortmund prêt à se séparer de deux stars

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Le Borussia Dortmund prêt à se séparer de deux stars

Le Borussia Dortmund a pris une décision inattendue concernant les milieux de terrain Marcel Sabitzer et Ramy Bensebaini. Selon les Ruhr Nachrichten, le club ne prévoit pas de prolonger leurs contrats, qui expirent en 2027. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations, l'équipe de Dortmund est prête à laisser les deux joueurs partir en tant qu'agents libres à l'expiration de leur contrat. Pour l'instant, la direction n'a pas l'intention de renouveler leurs accords par anticipation ou de les vendre lors du mercato actuel. Sabitzer et Bensebaini eux-mêmes ne prévoient pas de quitter le club cet été.

Selon le portail Transfermarkt, la valeur marchande des joueurs n'est pas très élevée, ce qui signifie que les laisser partir gratuitement ne causera pas de préjudice financier majeur au Borussia Dortmund. Bien qu'ils ne soient pas considérés comme des titulaires indiscutables, ils sont vus comme des atouts importants pour la rotation de l'effectif.

La saison dernière, Bensebaini a disputé 32 matchs avec les Dortmundois, tandis que Sabitzer a participé à 34 rencontres. Fidèle à sa politique stricte, le club tente de régler à l'avance les questions contractuelles des joueurs dont l'avenir est incertain.

Pour rappel, Marcel Sabitzer a été transféré du Bayern Munich en 2023 pour 19 millions d'euros. Ramy Bensebaini a rejoint l'équipe en tant qu'agent libre après l'expiration de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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