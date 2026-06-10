À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, les yeux des analystes sportifs et de millions de fans sont rivés sur l'équipe nationale du Portugal, l'un des principaux favoris. Sous la houlette de l'expérimenté Roberto Martínez, cette équipe puissante regorge de superstars telles que Diogo Costa, Rúben Dias, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão et, bien sûr, le légendaire Cristiano Ronaldo. En termes d'effectif, les Portugais sont une force redoutable pour n'importe quel adversaire.

Cependant, la phase de qualification n'a pas été aussi facile que prévu pour les Portugais. Durant la compétition, les hommes de Martínez ont subi une défaite surprise 0-2 contre l'Irlande et ont concédé un match nul face à la Hongrie. L'équipe n'a validé son billet pour le Mondial que lors de la dernière journée décisive, grâce à une victoire écrasante 9-1 contre l'Arménie.

Pour cette Coupe du Monde, le Portugal est placé dans le groupe K et affrontera la RD Congo, notre chère équipe nationale d'Ouzbékistan, ainsi que la Colombie, représentant sud-américain, pour une place en phase à élimination directe. Selon les experts internationaux, le match le plus complexe et difficile pour les Portugais pourrait être ce choc intense contre la Colombie.

Actuellement, Bruno Fernandes est considéré comme la figure centrale (meneur de jeu) de l'équipe. Le capitaine de Manchester United a établi un nouveau record absolu en Premier League la saison dernière avec 21 passes décisives et a été élu meilleur joueur d'Angleterre. Parallèlement, la légende de 41 ans Cristiano Ronaldo, qui vit la fin de sa carrière, aborde ce Mondial avec des objectifs historiques. Le trophée de la Coupe du Monde est le seul titre majeur manquant à son palmarès, et il donnera tout pour l'obtenir.

Selon les analystes, le principal problème du Portugal ne réside pas dans le talent individuel, mais dans l'équilibre mental du groupe. La pression médiatique constante autour de Ronaldo peut parfois nuire au jeu tactique collectif. De plus, les problèmes disciplinaires de l'ailier Rafael Leão inquiètent Martínez — la star de l'AC Milan a été expulsée lors d'un match amical contre le Chili pour un geste dangereux.

Néanmoins, le Portugal reste cité parmi les favoris pour le titre. Si le staff technique parvient à maintenir l'harmonie et l'équilibre tactique au sein de ce groupe de stars, ils pourront lutter jusqu'au bout pour le premier sacre mondial de leur histoire.

Le moment le plus excitant pour nous est le choc historique entre le Portugal et notre équipe nationale d'Ouzbékistan, qui débutera le 23 juin à 22h00 (heure de Tachkent). Ce jour-là, tout notre pays soutiendra les « Loups blancs » comme un seul homme ! Bonne chance à nos représentants !

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