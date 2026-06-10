Jose Mourinho fait ses adieux à Benfica et retourne au Real Madrid

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Jose Mourinho fait ses adieux à Benfica et retourne au Real Madrid

Le légendaire entraîneur portugais Jose Mourinho a adressé une lettre d'adieu émouvante aux supporters, aux joueurs et au personnel de Benfica avant son retour sensationnel au Real Madrid. Après avoir passé une saison à l'Estadio da Luz de Lisbonne, le tacticien n'a pas pu refuser l'offre de la capitale espagnole. Sur sa page Instagram, Mourinho a remercié le président du club, Rui Costa, et tout le personnel, soulignant que ce fut un grand honneur de représenter ce club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Sous la direction de Mourinho, Benfica a enregistré une série d'invincibilité dans le championnat national la saison dernière et a remporté la Supercoupe du Portugal. L'entraîneur de 63 ans s'est adressé aux joueurs avec lesquels il a travaillé, affirmant que des liens à vie s'étaient tissés entre eux. « Une fois mon joueur, toujours mon joueur », a ajouté l'ancien manager de Chelsea et de Manchester United.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, avait fait du retour de Mourinho la pièce maîtresse de sa campagne électorale. Le club madrilène a accepté de payer une clause libératoire de 15 millions d'euros au club portugais. Il a été rapporté que les négociations finales entre l'agent de l'entraîneur, Jorge Mendes, et la direction du Real Madrid ont été conclues mardi soir.

Le club royal a commencé à renforcer l'effectif avec l'arrivée de Mourinho. Selon les rapports, le Real Madrid a soumis une offre de 150 millions d'euros pour l'attaquant de l'Atletico Madrid, Julian Alvarez, qui a été rejetée. Néanmoins, une nouvelle ère « Galacticos » est attendue à Madrid. Benfica a déjà finalisé la nomination d'un nouvel entraîneur pour remplacer Mourinho.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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