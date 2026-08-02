« Nous saluons le retrait de cette proposition par la FIFA. C'est une décision importante et judicieuse », indique le communiqué officiel de la KNVB.

La FIFA n'a pas résisté à la pression des fédérations européennes : les Pays-Bas ont-ils perdu tout espoir sous la direction d'Infantino ?

Une crise de confiance est apparue dans le football européen en raison du projet FIFA Forward Enterprise. La fédération néerlandaise a critiqué la direction de la FIFA et a laissé entrevoir le début d'une nouvelle ère. La solution claire à ce sujet se trouve à la fin de l'article !

L'essence des faits :

L'Union royale néerlandaise de football (KNVB) s'est opposée à la vente des droits commerciaux de la FIFA à des investisseurs privés.

Une position commune contre le projet a été exprimée aux côtés des fédérations européennes.

L'abandon du projet par la FIFA a été accueilli avec joie.

Citation clé :

« Dès le début, nous avons clairement indiqué, avec l'UEFA et d'autres fédérations européennes de football, que le contenu même de ce projet nous était totalement inacceptable »

Points notables :

La KNVB a souligné que l'arrêt du projet ne signifie pas que l'affaire est close.

La perte totale de confiance envers le leadership d'Infantino a été ouvertement déclarée.

La nécessité de mener des réformes de gouvernance dans le football international a été notée.

Les Pays-basin et les fédérations européennes ont appelé à placer les intérêts sportifs au premier plan.

Selon vous, quel impact cette crise de confiance au sein de la FIFA aura-t-elle sur l'avenir du football international ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et l'article avec vos amis et fans de football sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !