Boeing a achevé les essais des Boeing 737 MAX 7 et MAX 10

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Boeing a achevé les essais des Boeing 737 MAX 7 et MAX 10

Boeing, l'un des leaders de l'industrie aéronautique, a annoncé officiellement la fin réussie du programme d'essais de certification de ses tout nouveaux appareils Boeing 737 MAX 7 et Boeing 737 MAX 10. Cette étape importante marque le franchissement du plus grand obstacle technique sur la voie de l'obtention des certifications officielles de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, bien que le processus de certification finale ne soit pas encore entièrement achevé. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Portée du processus d'essai et principales étapes

Selon Ixbt.com, le programme d'essais le plus vaste et complet a été réalisé pour le modèle Boeing 737 MAX 10. Cet avion a effectué avec succès 976 vols de certification à l'aide de trois appareils expérimentaux, pour une durée totale dépassant 2060 heures. En outre, le liner a également subi environ 1040 heures d'essais au sol.

Durant les essais, les spécialistes ont vérifié minutieusement le fonctionnement du système anti-givrage des moteurs, le système amélioré de détermination de l'angle d'attaque ainsi que l'efficacité du freinage sur piste mouillée. De plus, les caractéristiques du train d'atterrissage ont été étudiées et des tests d'interruption de vol à vitesse maximale ont été réalisés. Comme étape finale du programme, la sonorité des systèmes de cabine, notamment les alarmes d'urgence et les systèmes d'information des passagers, a été testée.

Formalisation des documents et projets futurs

Les représentants de Boeing ont souligné que l'entreprise doit désormais analyser les résultats des tests, achever les procédures d'évaluation de la sécurité et soumettre le dossier de documents finaux à l'agence FAA. Il est intéressant de noter que le Boeing 737 MAX 10 a effectué son dernier vol de certification sous le commandement du pilote d'essai Dan Mengel — c'est précisément ce même pilote qui avait fait voler cet avion pour la première fois il y a quatre ans.

Selon les données de l'entreprise, le modèle Boeing 737 MAX 7 est légèrement en avance en matière de préparation des documents et a déjà achevé environ 95 % des matériaux nécessaires à la certification. Le fabricant, tout en maintenant le calendrier précédent, prévoit d'obtenir les certificats de la FAA d'ici fin 2026 et de commencer les premières livraisons en 2027.

Les versions de nouvelle génération du 737 MAX sont attendues de longue date par les principaux clients de Boeing. En particulier, la compagnie aérienne Southwest Airlines prévoit d'acquérir les avions MAX 7, tandis que United Airlines et Delta Air Lines figurent parmi les principaux transporteurs en attente de la version allongée MAX 10. Par ailleurs, toutes les modifications validées lors des essais, y compris les systèmes anti-givrage actualisés pour les moteurs, seront déployées non seulement sur les nouveaux avions, mais aussi sur tous les liners existants de la famille 737 MAX actuellement en service.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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