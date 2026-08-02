La position du Qatar envers la FIFA : Intrigue et statu quo

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La position du Qatar envers la FIFA : Intrigue et statu quo

« Nous saluons la décision du président de la FIFA, Gianni Infantino, de renoncer à la proposition concernant le projet FIFA Forward Enterprise », a déclaré l'Association de football du Qatar.

Que cache cette décision mystérieuse ?

Pourquoi l'Association de football du Qatar a-t-elle refusé de vendre une partie des droits de la Coupe du Monde ? Quelles sont les raisons et les intérêts derrière cette décision ?

L'Association de football du Qatar a ouvertement soutenu le président de la FIFA, Gianni Infantino. Mais derrière cette déclaration se cache une intrigue sérieuse, dont la résolution se trouve à la fin de l'article !

Contexte et analyse

Événements clés :

  • Le président de la FIFA a officiellement abandonné son projet de vendre une partie des droits de la Coupe du Monde après des désaccords avec l'UEFA.

  • Le président de l'Association de football du Qatar, Hamad bin Khalifa bin Ahmad Al Thani, a exprimé son plein soutien à la décision du président de la FIFA, Infantino, de se retirer du projet.

Citation :

« Nous apprécions hautement cette décision qui place la solidarité entre les associations membres de la FIFA au rang de priorité absolue. »

Aspects importants :

  • La position de l'Association de football du Qatar vise à privilégier les intérêts de l'ensemble des associations membres.

  • Selon le journaliste Ben Jacobs, cette déclaration ne reflète pas l'opinion personnelle de Nasser Al-Khelaïfi.

  • Le président du Paris Saint-Germain a défini sa position comme soutenant les intérêts de l'UEFA.

Analyse du sujet :

L'Association de football du Qatar a préféré se ranger aux côtés de la FIFA. Cette situation pourrait influencer l'équilibre des forces dans le football international. Il est fort probable que les tensions avec l'UEFA deviennent encore plus complexes.

Comment évaluez-vous cette décision ? Partagez vos avis dans les commentaires et diffusez cet article auprès de vos amis et des passionnés de football sur Telegram et autres réseaux sociaux !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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