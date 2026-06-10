Mohamed Salah annonce trois conditions clés pour son nouveau club

La légende de Liverpool Mohamed Salah a révélé les exigences que sa future équipe devra remplir alors qu'il se prépare à quitter le Merseyside. Entrant dans la phase finale de sa carrière, l'attaquant égyptien examine chaque détail avec soin. Les médias du Moyen-Orient rapportent que le joueur de 33 ans privilégie un package financier à la hauteur de son statut dans le football mondial. C'est ce que rapporte Goal.com .

Salah a rejeté la première offre de la Saudi Pro League car elle était inférieure aux chiffres financiers de son contrat actuel avec Liverpool. Bien que l'attaquant soit conscient de l'intérêt venant de plusieurs continents, il n'est pas prêt à accepter une baisse de salaire. Il attend des offres correspondant aux revenus qu'il a perçus durant ses années de gloire.

En tant que deuxième condition, Mohamed Salah exige de la stabilité. Selon le Liverpool Echo, le joueur a l'intention de signer un contrat d'au moins trois ans. Bien que de nombreux clubs hésitent à offrir des contrats à long terme aux joueurs de plus de 30 ans, Salah estime que sa condition physique et sa régularité devant le but prouvent qu'il mérite cette durée.

L'une des troisièmes et plus importantes conditions est la compétitivité du projet sportif. Salah ne veut pas rejoindre une ligue en développement uniquement pour gagner de l'argent. En tant que vainqueur de la Premier League anglaise et de la Ligue des champions, il veut jouer pour une équipe capable de se battre pour des trophées. Sa soif de victoire n'est pas encore éteinte.

Les adieux de l'attaquant à Liverpool et la froideur dans sa relation avec l'entraîneur Arne Slot ont renforcé son désir de nouveaux défis. Salah veut que son prochain club soit un centre de nouvelles victoires, et non simplement un endroit pour terminer sa carrière.