Grand ménage à Tottenham : Yves Bissouma et 10 autres joueurs quittent le club

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Grand ménage à Tottenham : Yves Bissouma et 10 autres joueurs quittent le club

Tottenham Hotspur a décidé de remanier radicalement son effectif après une saison 2025-26 décevante. Le club londonien a officiellement annoncé le départ de 11 joueurs en fin de contrat. Le nom le plus marquant de cette liste est le milieu de terrain Yves Bissouma, qui quitte l'équipe après des difficultés récentes. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Recruté en provenance de Brighton en 2022, Bissouma a disputé 111 matchs toutes compétitions confondues avec les Spurs. Il a joué un rôle clé dans la victoire en finale de la Ligue Europa 2025 contre Manchester United. Cependant, sa dernière année dans le nord de Londres a été marquée par des problèmes disciplinaires et des performances irrégulières.

La relation entre Bissouma et le club s'est considérablement dégradée sous l'ère de l'entraîneur Thomas Frank. Le technicien danois, mécontent des retards répétés du joueur à l'entraînement, l'avait écarté du groupe pour le match de Supercoupe contre le PSG et pour la Ligue des champions. Auparavant, l'ancien coach Ange Postecoglou l'avait également suspendu pour un match en raison de son comportement.

Parmi les départs, on trouve non seulement des membres de l'équipe première, mais aussi des jeunes du centre de formation. Les joueurs des U-21 comme Pele Arganese-McDermott, Tyrell Ashcroft, Leo Black, Dante Cassanova, Matthew Craig et Calum Logan ont été libérés. De plus, les U-18 Jamel Beggs, Samal Bangura et Leon Myrtaj n'ont pas reçu de proposition de nouveau contrat.

Elijah Upson a refusé une nouvelle offre de contrat de Tottenham et a décidé de poursuivre sa carrière ailleurs. Ainsi, le club londonien réduit considérablement son effectif avant la nouvelle saison, libérant de la place pour des transferts importants.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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