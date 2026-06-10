Bayer Leverkusen finalise le transfert de Kennet Eichhorn

Le champion d'Allemagne en titre, le Bayer Leverkusen, est sur le point de finaliser le transfert de l'un des plus grands espoirs du pays, Kennet Eichhorn. Le milieu de terrain de 16 ans a rejeté les offres de géants comme Liverpool et le RB Leipzig pour choisir le club de Leverkusen. Selon Fabrizio Romano, le Bayer Leverkusen a décidé de lever la clause libératoire de 9 millions d'euros du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com .

Eichhorn, qui s'est distingué par ses performances brillantes avec le Hertha Berlin en 2. Bundesliga, a déjà passé sa visite médicale. Selon les informations, il signera un contrat longue durée avec le club de la BayArena, valable jusqu'en 2031. Ce transfert est un coup dur inattendu pour de nombreux grands clubs européens, notamment Manchester City et Liverpool.

Eichhorn a préféré poursuivre sa carrière en Allemagne et faire partie du projet du Bayer Leverkusen. Pour le Hertha, cet accord de 9 millions d'euros est financièrement avantageux, car le contrat inclut également des clauses de pourcentage à la revente et divers bonus.

Ce transfert témoigne des grandes ambitions du Bayer Leverkusen pour l'avenir. Eichhorn devrait devenir un élément important de l'équipe première à partir de la saison 2026-27. Actuellement, le club vise à renforcer sa position en Bundesliga en recrutant de jeunes talents.