Des stars de Chelsea font une apparition surprise dans un court-métrage étrange de Madonna

Les attaquants de Chelsea, Cole Palmer et Joao Pedro, ont stupéfié les fans de football en faisant une apparition inattendue dans un nouveau court-métrage réalisé par la légende de la pop Madonna. Après avoir manqué la Coupe du monde à la fin de la saison, les deux stars sont apparues dans le projet de 14 minutes de la chanteuse intitulé "Confessions II", plus précisément dans une scène de toilettes publiques. C'est ce que rapporte Goal.com .

Ce projet est présenté comme une suite de l'album emblématique de Madonna sorti en 2005, "Confessions on a Dance Floor". Les joueurs de Chelsea sont apparus aux côtés d'acteurs de renom : le projet met également en vedette l'acteur britannique Benedict Cumberbatch, le mannequin Kate Moss et la chanteuse américaine Sabrina Carpenter. La participation des footballeurs à cette scène étrange a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux.

Il est à noter que tandis que 10 joueurs de Chelsea se sont rendus à la Coupe du monde, Palmer et Pedro n'ont pas été retenus pour le tournoi. Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, n'a pas inclus Palmer dans la liste, tandis que le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, n'a pas choisi Pedro. Cela a permis aux joueurs de s'essayer à l'industrie du divertissement pendant leur temps libre.

Joao Pedro a réalisé une saison productive, marquant 20 buts toutes compétitions confondues après son transfert de Brighton. Pour Cole Palmer, la saison a été quelque peu décevante ; en raison de blessures, il s'est limité à 11 buts en 34 matchs. Chelsea a terminé la Premier League à la 10e place, manquant ainsi les compétitions européennes.

Madonna n'est pas étrangère aux clubs londoniens. En février, elle a été aperçue au Tottenham Hotspur Stadium avec ses filles, qui jouent dans l'académie de Tottenham. Elle a également assisté au match à Stamford Bridge en octobre, où elle a vu la victoire de Chelsea sur Liverpool.