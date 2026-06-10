Jamshid Saidov nommé à nouveau entraîneur principal de Qizilqum

Un nouveau changement d'entraîneur important et attendu a eu lieu dans le monde du football de notre pays. La direction du club de Qizilqum, qui occupe une place de choix dans la Superligue d'Ouzbékistan et est considérée comme l'équipe principale de la région de Navoï, a décidé de confier le poste d'entraîneur principal à un spécialiste expérimenté et très bien connu des supporters locaux. Selon les informations officielles, le célèbre entraîneur Jamshid Saidov a commencé son travail en tant que nouvel entraîneur principal de l'équipe de Navoï.

Avant d'accepter cette offre, Jamshid Saidov travaillait régulièrement comme assistant au sein du staff technique du célèbre club de Lokomotiv Tachkent tout au long de la saison en cours. Les négociations entre la direction du club de Navoï et l'entraîneur expérimenté ont abouti avec succès, et les deux parties ont signé un contrat de travail officiel jusqu'à la fin de la saison en cours. Désormais, le nouvel entraîneur principal a pour mission de faire remonter l'équipe dans le classement et de mettre en place le beau jeu attendu par les supporters.

Il est important de noter que ce n'est pas la première fois que Jamshid Saidov vient dans la région de Navoï. Ce spécialiste expérimenté a déjà travaillé avec succès comme entraîneur principal au club de Qizilqum lors des saisons 2023-2024 et a conquis le cœur des supporters locaux. Son retour dans l'équipe a été accueilli avec beaucoup de chaleur et de joie par les fans.

Pour rappel, il y a quelques jours, la direction des « chercheurs d'or » s'est séparée à l'amiable de l'ancien entraîneur principal Akmal Rustamov en raison de résultats insatisfaisants et l'a officiellement démis de ses fonctions. Nous espérons que l'arrivée de Jamshid Saidov apportera un souffle nouveau et une nouvelle ère de victoires à l'équipe. De notre côté, nous souhaitons au nouvel entraîneur beaucoup de chance et de succès dans les prochains matchs intenses avec Qizilqum !

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