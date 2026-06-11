Chelsea se sépare du frère de Michael Olise

Alors que Michael Olise continue de briller avec le Bayern Munich et l'équipe de France, son frère Richard Olise a été contraint de se trouver un nouveau club. Chelsea a officiellement confirmé le départ du défenseur de 20 ans dans le cadre de changements structurels au sein de l'académie. Cela met fin à ses 11 années passées à Stamford Bridge, rapporte Goal.com rapporte .

Le club de l'ouest de Londres a publié sa liste des joueurs conservés et libérés pour la saison à venir. Richard Olise fait partie des quatre diplômés de l'académie à être libérés. Il avait rejoint la célèbre académie de Cobham à l'âge de neuf ans et avait gravi les échelons des équipes de jeunes avec de grands espoirs.

Malgré un potentiel démontré au cours de sa décennie au club, le défenseur n'a pas réussi à intégrer l'équipe première. Alors que son frère devient une star européenne à Crystal Palace et au Bayern Munich, le parcours de Richard à Chelsea a été limité par une succession d'entraîneurs.

Richard Olise a été au plus proche de l'équipe première lorsqu'il a été nommé sur le banc lors d'un match de Conference League durant la saison 2024-25. Cependant, il n'est pas entré en jeu et a quitté le club sans jouer une seule minute officielle. Avec lui, des jeunes comme Brodi Hughes, Sam Rak-Sakyi et Jimi Tauriainen ont également quitté l'équipe.

Désormais agent libre, l'ancien joueur de Chelsea est à la recherche d'un nouveau club. Ayant été formé dans un environnement d'élite pendant 11 ans, Olise est considéré comme ayant les bases techniques nécessaires pour faire ses débuts professionnels et suivre la voie du succès de son frère.