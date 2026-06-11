La Coupe du monde de football 2026, qui débute aujourd'hui sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique, est au centre de l'attention sportive mondiale non seulement pour ses matchs intenses, mais aussi pour les controverses politiques et organisationnelles qui l'entourent. À l'approche du tournoi, une déclaration de l'équipe nationale iranienne, l'un des représentants les plus forts du continent asiatique, et de sa star, l'attaquant expérimenté Mehdi Taremi, a suscité de vifs débats parmi les supporters. Le meilleur attaquant a souligné que la situation générale et l'état d'esprit autour de ce Mondial sont devenus extrêmement tendus.

Pour rappel, l'équipe nationale iranienne se battra pour une place en phase à élimination directe lors de la phase de groupes contre des adversaires redoutables : la Nouvelle-Zélande (Océanie), le géant européen la Belgique et le féroce représentant africain, l'Égypte.

Mehdi Taremi, légende du football iranien dotée d'une grande expérience dans les tournois majeurs, a partagé ses premières impressions avec les médias, décrivant la différence avec les compétitions précédentes comme suit :

« J'ai eu la chance de participer aux phases finales de trois Coupes du monde au cours de ma carrière. Habituellement, il existe une tradition unique lors des grandes fêtes du football : dès que vous descendez de l'avion et posez le pied sur le sol du pays hôte, vous êtes enveloppé dans une atmosphère merveilleuse et amicale, une bonne humeur et un esprit d'hospitalité sans fin. On a l'impression d'être arrivé dans un véritable carnaval de football. » « Cependant, malheureusement, je ne ressens pas du tout ces sentiments agréables et chaleureux lors de cette Coupe du monde. Il est difficile de ne pas remarquer que la situation générale et l'atmosphère entourant ce Mondial sont extrêmement tendues. Pour être honnête, des actions désagréables telles que le retard ou le refus pur et simple de visas à certains athlètes ont inévitablement un impact négatif sur le moral des équipes. C'est peut-être juste mon impression personnelle, mais c'est la réalité », a déclaré l'attaquant.

Il convient de noter que la déclaration alarmante de Mehdi Taremi n'est pas sans fondement. Auparavant, des rapports officiels circulaient selon lesquels le gouvernement américain avait refusé des visas d'entrée à une partie de la délégation officielle de l'équipe nationale iranienne, y compris le personnel technique et les officiels. La direction du football iranien a réagi rapidement à cette situation désagréable par une déclaration ferme :

« Les États-Unis violent grossièrement les règles internationales établies par la FIFA ainsi que leurs obligations officielles en tant qu'hôte de ce tournoi prestigieux. Ce n'est rien d'autre qu'une ingérence dans l'arène sportive basée sur des points de vue et des intérêts purement politiques », indique le communiqué officiel.

Malgré ces problèmes organisationnels et politiques, des millions de fans de football espèrent que le football pur et beau prévaudra sur le terrain et que le sport sera au-dessus de tous les désaccords. Nous souhaitons également à l'équipe nationale iranienne, représentant le continent asiatique, bonne chance pour les matchs intenses à venir.

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