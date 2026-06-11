Vincent Kompany atteint son objectif : le Bayern boucle un transfert de 65 millions d'euros

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Vincent Kompany atteint son objectif : le Bayern boucle un transfert de 65 millions d'euros

Le Bayern est sur le point de conclure sa première grosse opération du mercato estival. Le club munichois a trouvé un accord de principe avec l'Eintracht Francfort pour le transfert du défenseur Nathaniel Brown. Ce transfert avait été personnellement réclamé par l'entraîneur principal Vincent Kompany. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Selon le journal BILD, les clubs se sont entendus sur un package d'une valeur totale de 65 millions d'euros. Une partie de cette somme sera versée sous forme de bonus. Actuellement, les parties finalisent les négociations concernant la structure de paiement, à savoir la somme garantie et le montant des bonus.

Vincent Kompany considère Nathaniel Brown, 22 ans, comme une figure importante de son schéma tactique. L'entraîneur le voit comme un joueur polyvalent capable d'évoluer efficacement aussi bien en défense latérale que sur l'aile gauche. La direction du club vise à officialiser le transfert rapidement.

Le joueur se trouve actuellement aux États-Unis avec l'équipe nationale d'Allemagne. Par conséquent, des mesures organisationnelles ont été lancées pour effectuer la visite médicale obligatoire directement sur place. L'échange d'informations entre les clubs se fait au format numérique, ce qui permet de finaliser le transfert plus rapidement.

Nathaniel Brown postule également à une place de titulaire dans l'équipe nationale dirigée par Julian Nagelsmann. Le joueur souhaite clore le dossier du transfert rapidement pour se concentrer sur les matchs internationaux. L'équipe d'Allemagne affronte Curaçao dimanche, et c'est à ce moment-là que le transfert devrait être officiellement annoncé.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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