À quelle hauteur Harry Kane placera-t-il le record de l'équipe d'Angleterre ?

L'ancienne star de l'Angleterre, Darren Anderton, a déclaré à GOAL que Harry Kane peut encore jouer au plus haut niveau pendant plusieurs années. Actuellement meilleur buteur de l'histoire des "Three Lions" avec 79 buts, l'attaquant devrait établir un record inatteignable pour les générations futures. Ayant marqué 80 secondes après être entré en jeu lors de ses débuts en 2015 contre la Lituanie, Kane ne s'est jamais arrêté depuis. C'est ce que rapporte Goal.com .

Kane a battu un record personnel en 2021 en marquant 16 buts en une année civile avec l'équipe nationale. Vainqueur du Soulier d'or de la Coupe du monde 2018, l'attaquant fait preuve d'une grande régularité en club. Il a déjà dépassé le total de 53 buts de Wayne Rooney et vise désormais à rejoindre des légendes comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans le club des 100 buts.

Selon Anderton, le style de jeu de Kane lui permettra de rester longtemps sur le terrain. "Il ne s'est jamais appuyé sur le fait d'être le joueur le plus rapide du monde. Tout comme Teddy Sheringham, la vitesse n'est pas l'aspect le plus important de son jeu. Par conséquent, la baisse de vitesse liée à l'âge l'affectera moins que les autres joueurs. Le fait qu'il n'y ait pas encore de remplaçant digne de ce nom pour lui ouvre également la voie à une longue carrière", déclare l'ancien ailier.

Au fil des ans, Harry Kane a légèrement modifié son style de jeu. Il n'est plus seulement un "prédateur" dans la surface de réparation, mais est devenu un attaquant universel qui décroche et participe activement à la construction des attaques. Selon Anderton, Kane incarne les qualités de Teddy Sheringham et d'Alan Shearer, capable à la fois de lier le jeu et d'apparaître dans la surface au bon moment pour conclure l'action.