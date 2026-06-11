José Mourinho intervient dans le transfert de Bernardo Silva : le Real Madrid est le principal prétendant

Le futur entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a radicalement changé la situation dans la course pour Bernardo Silva. Le tacticien portugais a fait du milieu de terrain, libre de tout contrat, sa cible principale pour le mercato estival. Selon certaines informations, après avoir reçu des garanties directes de son compatriote, Silva a interrompu les négociations avec Barcelone et l'Atlético Madrid. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon le journal AS, l'ancien entraîneur de Manchester United et de Chelsea insiste pour faire venir le meneur de jeu de 31 ans au Santiago Bernabéu. Le joueur, devenu agent libre après neuf années couronnées de succès à Manchester City, était en contact avec Barcelone depuis longtemps. Cependant, Florentino Pérez et la direction madrilène ont décidé de rejoindre la course financière pour le milieu de terrain vétéran sur la base des plans tactiques de Mourinho.

Dans une interview après le match entre le Portugal et le Chili, Bernardo Silva a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait trouvé un accord avec Barcelone. « Je n'ai pas encore pris de décision. Je veux jouer dans un club où je me sens utile et où je peux apporter ma contribution. Barcelone est l'une des options, mais je n'ai pas encore pris de décision finale », a souligné le joueur.

Selon les informations, l'agent Jorge Mendes avait proposé le package Mourinho et Silva à la direction du Real Madrid il y a deux mois. La direction du club a donné son feu vert à ce transfert après avoir réglé la question de l'entraîneur en mai. Les Madrilènes estiment que l'esprit d'équipe de Silva est idéal pour renforcer l'atmosphère dans le vestiaire.

Dans une conversation avec l'expert des transferts Fabrizio Romano, Jorge Mendes a confirmé que les négociations se poursuivraient tout au long de l'été. Selon l'agent, Bernardo Silva prendra une décision finale concernant son avenir après la Coupe du monde. Pour l'instant, le Real Madrid a dépassé Barcelone dans la course et est devenu le favori.