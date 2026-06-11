Pourquoi Kyle Walker pense que Jude Bellingham doit être titulaire

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Pourquoi Kyle Walker pense que Jude Bellingham doit être titulaire

L'ancien défenseur de l'Angleterre Kyle Walker s'est exprimé sur le débat concernant la place de Jude Bellingham dans l'équipe dirigée par Thomas Tuchel. Récemment, les appels à mettre sur le banc la star du Real Madrid se sont multipliés en raison des performances impressionnantes du milieu de terrain d'Aston Villa, Morgan Rogers. Cependant, Walker estime que l'influence unique de Bellingham sur le terrain reste un facteur irremplaçable pour l'équipe nationale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'équipe d'Angleterre a remporté son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde 3-0 contre le Costa Rica. Dans ce match, Bellingham a évolué en position de numéro dix, participant activement à l'organisation de l'action qui a conduit au penalty obtenu par Anthony Gordon. Néanmoins, la concurrence s'intensifie dans l'effectif de Tuchel : Morgan Rogers pousse pour une place de titulaire, tandis que Marcus Rashford est engagé dans une lutte acharnée avec Gordon sur l'aile gauche.

L'ancien défenseur de Manchester City a analysé la situation tactique dans sa chronique pour The Sun. « Thomas Tuchel fait face à des choix difficiles à des postes clés. Le dilemme entre Jude Bellingham ou Morgan Rogers, ainsi que la concurrence entre Gordon et Rashford sur l'aile gauche. Pour moi, Jude a une légère avance pour le moment, mais cela ne diminue pas le talent de Morgan. J'ai été avec lui à Manchester City, c'est un garçon très travailleur », a écrit Walker.

Walker a souligné que la présence de Bellingham sur le terrain maintient les défenseurs adverses dans une anxiété constante. Le fait que Morgan Rogers ait atteint un tel niveau en peu de temps et rivalise avec une star du Real Madrid témoigne de son grand potentiel. Rogers a déjà fait ses preuves à Middlesbrough et à Aston Villa, et est déjà devenu champion d'Europe.

L'Angleterre affrontera le Ghana, le Panama et la Croatie dans le groupe L de la Coupe du Monde. Se remémorant la défaite en demi-finale de 2018, Walker a souligné qu'il ne fallait jamais sous-estimer la Croatie : « Il ne faut pas oublier que la Croatie a éliminé le Brésil du tournoi en 2022. Ils ont réussi leur transition générationnelle et sont capables de créer des surprises. »

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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