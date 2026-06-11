Trent Alexander-Arnold va-t-il revenir en Premier League ?

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Trent Alexander-Arnold va-t-il revenir en Premier League ?

Trent Alexander-Arnold pourrait vivre des "nuits blanches" et ressentir quelques regrets après son transfert au Real Madrid. Cependant, l'ancien milieu de terrain de Liverpool, Danny Murphy, a confié à GOAL qu'il ne croyait pas au retour du joueur formé à Liverpool à Anfield et qu'il serait surpris par un tel transfert. C'est ce que rapporte Goal.com .

Une première saison difficile en Espagne et son exclusion de la sélection anglaise pour la Coupe du Monde 2026 sous Thomas Tuchel soulèvent des questions sur l'avenir du défenseur de 27 ans. Le transfert au Santiago Bernabéu en 2025 était perçu comme une opportunité pour Alexander-Arnold de franchir un cap, mais les blessures et la concurrence avec Dani Carvajal ont compliqué les choses.

Les supporters madrilènes, exigeants, n'ont pas encore totalement adopté le joueur, qui n'a disputé que 21 matchs de Liga lors de la saison 2025-26. Pendant ce temps, Liverpool ressent également son absence : Jeremie Frimpong n'a pas convaincu et l'équipe a terminé la saison à la cinquième place, entraînant le licenciement d'Arne Slot.

Selon Murphy, il est naturel pour tout joueur de se demander "qu'est-ce que j'ai fait ?" lorsqu'une nouvelle aventure ne se déroule pas comme prévu. "Il croit en ses capacités, mais il n'est clairement pas satisfait de sa saison. Néanmoins, son retour à Liverpool est une question complexe. Premièrement, les fans étaient mécontents de la manière dont il est parti, et deuxièmement, il est difficile de trouver une équipe en Premier League capable de payer l'énorme salaire qu'il perçoit à Madrid", explique l'expert.

Pour l'instant, Trent Alexander-Arnold se concentre sur sa convalescence et sa préparation pour la saison prochaine. Il est sous contrat avec le Real Madrid et on estime qu'il a encore une chance de faire ses preuves dans la capitale espagnole.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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