Officiel : José Mourinho nommé entraîneur principal du Real Madrid

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Officiel : José Mourinho nommé entraîneur principal du Real Madrid

Le Real Madrid a officiellement annoncé la signature d'un contrat de trois ans avec José Mourinho. L'expérimenté technicien portugais revient à la tête du club madrilène pour un second mandat, avec l'objectif d'ouvrir une nouvelle ère. Vainqueur des élections présidentielles, Florentino Pérez a tenu sa promesse électorale principale en ramenant l'entraîneur de 63 ans dans la capitale espagnole. C'est ce que rapporte Goal.com .

À l'issue d'une réunion du conseil d'administration, il a été confirmé qu'Álvaro Arbeloa a été démis de ses fonctions et sera remplacé par José Mourinho. Le Real Madrid a payé une clause libératoire de 15 millions d'euros pour l'entraîneur, qui a signé un contrat courant jusqu'en 2029. Il est précisé que José Mourinho prendra ses fonctions le 13 juillet, jour du début de la préparation d'avant-saison de l'équipe.

Lors de sa campagne électorale, Florentino Pérez avait promis non seulement José Mourinho, mais aussi le recrutement de joueurs tels qu'Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries. Le club a également annoncé qu'il allouerait 150 millions d'euros pour un transfert de niveau "Galactico". À cet effet, une offre a été soumise pour l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez, mais elle a été rejetée.

José Mourinho a pour mission de remettre l'équipe sur le chemin de la victoire après des saisons sans titre sous Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Arbeloa. Surnommé "The Special One", l'entraîneur a déjà travaillé à Madrid entre 2010 et 2013, remportant la Liga, la Copa del Rey et la Supercopa durant cette période.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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