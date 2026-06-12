Le Bayern Munich propose 53 millions d'euros pour le transfert d'Ismael Saibari

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Le Bayern Munich propose 53 millions d'euros pour le transfert d'Ismael Saibari

Le Bayern Munich a intensifié sa lutte pour recruter la star du PSV et de l'Eredivisie, Ismael Saibari. Le géant de la Bundesliga a soumis une offre améliorée d'une valeur totale de 53 millions d'euros pour le milieu de terrain de 25 ans. L'international marocain est devenu une cible prioritaire pour renforcer le milieu de terrain avant la nouvelle saison. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Selon le journal Eindhoven Dagblad, le Bayern a considérablement augmenté son offre afin de finaliser rapidement le transfert du talentueux meneur de jeu. Le club allemand a mis sur la table un package composé de 48 millions d'euros garantis et de 5 millions d'euros de bonus. Bien que Saibari soit actuellement avec l'équipe nationale du Maroc, ses représentants poursuivent les négociations concernant un transfert à l'Allianz Arena.

La direction du PSV cherche à tirer le meilleur parti de cet accord. Le club néerlandais accorde une attention particulière non seulement au montant total, mais aussi aux conditions et aux échéanciers de paiement. Si le transfert se réalise à ce prix, Saibari deviendra la vente la plus chère de l'histoire du PSV. Les champions en titre de l'Eredivisie comprennent qu'ils pourraient être contraints de laisser partir leur leader.

Les parties prévoient de signer le contrat après le 30 juin. Cette date est stratégiquement importante pour le PSV en termes de rapports financiers. Néanmoins, Saibari devrait passer une visite médicale avant cette date. Le Bayern a déclaré être prêt à assumer tous les risques d'assurance pendant la période entre la visite médicale et l'entrée en vigueur du contrat.

Bayern MunichPSVIsmael SaibariTransfertsBundesliga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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