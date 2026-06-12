À propos de Diogo Jota et son rêve de Coupe du Monde inachevé

Le 16 octobre 2022, à quelques secondes de la fin de la victoire 1-0 de Liverpool contre Manchester City, Diogo Jota a été contraint de quitter le terrain en raison d'une grave blessure musculaire. L'entraîneur Jürgen Klopp a immédiatement compris la gravité de la situation. En raison d'une blessure au mollet, Jota a été écarté des terrains pendant plusieurs mois, le privant de la Coupe du Monde au Qatar. C'est ce que rapporte Goal.com .

Diogo Jota se souvient de ces moments comme le coup le plus dur de sa carrière. Le joueur a écrit sur les réseaux sociaux que son rêve de participer à sa première Coupe du Monde était brisé, mais qu'il continuerait à soutenir son équipe depuis les tribunes. Klopp a tenté d'apporter un soutien émotionnel, mais pour Jota, cela restait une perte immense.

« Le lendemain de la blessure, Jürgen m'a pris dans ses bras. Il savait qu'il ne servait à rien de trop parler à ce moment-là et a simplement essayé de me réconforter », raconte Diogo Jota. Bien que l'attention constante de l'entraîneur pendant la rééducation ait donné de la force au joueur, manquer le plus grand tournoi de sa carrière a été douloureux.

Aujourd'hui, l'attaquant, devenu un élément essentiel de Liverpool et de l'équipe nationale du Portugal, a surmonté ces difficultés. Son histoire témoigne des blessures imprévues dans le football professionnel et de la force de caractère nécessaire pour revenir.