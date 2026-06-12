Parallèlement aux batailles intenses de la Coupe du Monde, le marché des transferts réserve de véritables sensations. Le Real Madrid, devenu le centre de l'attention médiatique sportive après le retour de l'entraîneur légendaire José Mourinho, a réalisé son prochain coup d'éclat. Bernardo Silva, le milieu de terrain portugais talentueux qui était dans le viseur de nombreux grands clubs, poursuivra sa carrière en Espagne. Selon un rapport exclusif de l'insider mondialement connu et fiable Fabrizio Romano, le « club royal » a trouvé un accord complet avec le meneur de jeu expérimenté.

Selon les dernières informations, la star portugaise de 31 ans a signé avec le superclub madrilène un contrat jusqu'à l'été 2028 officiel. Il est à noter que cet accord inclut une clause spécifique permettant de prolonger la collaboration d'une année supplémentaire, jusqu'en 2029, par consentement mutuel.

Adieux à Manchester City et transfert gratuit à Madrid

L'aspect le plus réjouissant et surprenant pour les fans de football européen est que le milieu de terrain talentueux a officiellement quitté Manchester City après l'expiration de son contrat. Cela a permis au géant de la Liga, le Real Madrid, de recruter ce joueur de haut niveau gratuitement, c'est-à-dire en tant qu'agent libre dans son effectif. Ayant remporté de nombreux trophées sous Pep Guardiola, dont la Ligue des Champions et les médailles d'or de la Premier League, Bernardo visera désormais de nouveaux succès au Santiago Bernabéu.

Bernardo Silva se distingue par sa vision du jeu, ses passes précises et son travail acharné. Au cours de la saison passée, il a disputé toutes compétitions confondues avec les « Cityzens » 53 matchs et a réussi à inscrire trois buts et cinq passes décisives. Selon les analystes du prestigieux portail Transfermarkt la valeur marchande théorique actuelle de la star portugaise est de 22 millions d'euros.

Les supporters madrilènes ne doutent pas que le tandem José Mourinho et Bernardo Silva apportera encore plus de charme et de force au milieu de terrain des « Merengues » la saison prochaine. La lutte en Liga va certainement s'intensifier !

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