Alors que les matchs passionnants de la Coupe du monde se poursuivent outre-mer, le marché des transferts entre les géants de la Premier League anglaise (EPL) s'est transformé en un véritable volcan sous-marin. Surtout après le transfert gratuit de Bernardo Silva au Real Madrid, Manchester City, cherchant à renforcer son milieu de terrain, a lancé une offensive sensationnelle et historique sur le marché des transferts. La direction des 'Cityzens' a fait une deuxième offre officielle pour recruter le talentueux milieu de terrain de Nottingham Forest, Elliot Anderson, mais a reçu une nouvelle réponse négative inattendue.

De renommée mondiale et influent BBC Sport Selon un rapport exclusif de la publication, la deuxième offre financière faite par les Mancuniens s'élevait à 106 millions de livres sterlingIl est à noter qu'avec divers bonus de performance et paiements supplémentaires inclus dans le contrat, cette somme totale pourrait atteindre un niveau astronomique de 122 millions de livres sterlingCependant, les 'Tricky Trees' (Nottingham Forest) ne veulent pas laisser partir leur leader facilement, même pour une telle somme.

Un talent anglais au seuil d'un record historique

Si les deux parties parviennent à un accord sur le marché des transferts, le milieu de terrain polyvalent, âgé de seulement 23 ans, inscrira son nom dans l'histoire comme le joueur anglais le plus cher et le plus record de l'histoire du football. À ce jour, ce titre et ce record appartiennent à Declan Rice, le milieu défensif talentueux transféré de West Ham à Arsenal à l'été 2023 pour 105 millions de livres sterling. Enzo Maresca est tout à fait prêt à battre ce record.

Elliot Anderson a appris les secrets du football à la légendaire académie de Newcastle United et est un produit de ce club. Il a rejoint Nottingham Forest en 2024 pour seulement 15 millions de livres sterling. Il est admirable que sa valeur marchande ait été multipliée par plusieurs en peu de temps.

Le joueur talentueux a réussi à marquer quatre beaux buts lors de la saison difficile en EPL, apparaissant dans 38 matchs (toutes compétitions confondues). Au total, il a joué 92 fois sous le maillot de Nottingham, a marqué six buts et a apporté une contribution énorme au maintien de son équipe en Premier League.

Des sources fiables indiquent que Manchester City n'a pas l'intention d'abandonner après ce refus. Les négociations intenses entre les clubs devraient se poursuivre de manière cohérente et inlassable pendant que le tournoi de la Coupe du monde se déroule outre-mer. Il ne serait pas surprenant que nous assistions bientôt à un nouveau record.

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