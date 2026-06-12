Le Real Madrid veut recruter Calafiori pour renforcer sa défense

À l'approche du mercato estival dans le football européen, la lutte entre les grands clubs s'intensifie. Le talentueux défenseur italien Riccardo Calafiori, qui défend actuellement les couleurs d'Arsenal, a attiré l'attention de la direction et des recruteurs du Real Madrid. Les « Merengues » ont fait de ce joueur l'une de leurs priorités absolues pour ce mercato.

Selon les informations exclusives du célèbre insider Gianluca Di Marzio, l'une des sources les plus fiables du monde du football, les responsables madrilènes ont entamé des négociations préliminaires avec les agents du défenseur italien concernant un éventuel transfert.

Les plans tactiques du nouvel entraîneur

Le légendaire José Mourinho, nommé nouvel entraîneur du Real Madrid, exige une réforme profonde de la ligne défensive. Il souhaite renforcer l'équipe avec un joueur polyvalent capable d'évoluer à un haut niveau à plusieurs postes (à la fois dans l'axe et sur le flanc gauche). Le jeune Calafiori correspond parfaitement à ces exigences tactiques strictes.

Parallèlement, la liste du géant madrilène ne se limite pas au joueur des « Gunners ». Pour renforcer sa défense, le club étudie également sérieusement la candidature du défenseur croate Joško Gvardiol, qui affiche une grande régularité avec Manchester City.

Vous pouvez consulter les indicateurs de transfert actuels des deux principaux candidats ciblés par Madrid dans le tableau ci-dessous :

Nom du joueur Club actuel Valeur marchande estimée Fin de contrat Points forts du joueur Riccardo Calafiori Arsenal (Londres) 55 millions d'euros Été 2029 Polyvalence, jeu sur l'aile et dans l'axe Joško Gvardiol Manchester City Prix de transfert élevé Contrat à long terme Puissance physique, grande expérience

Clauses contractuelles et aspects financiers

La valeur marchande estimée du talentueux latéral italien de 24 ans est actuellement d'environ 55 millions d'euros . Cependant, la réalisation de ce transfert ne sera pas facile pour le club madrilène. Le contrat actuel du joueur avec Arsenal courant jusqu'à l'été 2029, les « Gunners » ne sont pas disposés à laisser partir leur leader à bas prix.

Avis d'expert : Selon les analystes, si José Mourinho parvient à conclure ce transfert, l'équipe madrilène oubliera ses problèmes sur le flanc gauche et dans l'axe pour les 5 à 6 prochaines années. Toutefois, la position ferme d'Arsenal pourrait faire grimper le prix du transfert.

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