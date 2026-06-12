Ousmane Dembélé qualifie d'injustes les critiques envers Kylian Mbappé

L'attaquant du PSG Ousmane Dembélé a souligné que le bruit et les critiques entourant son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé, sont devenus excessifs. Selon lui, la pression exercée sur la star mondiale du football dépasse souvent les limites du sport. C'est ce que rapporte Goal.com .

Au cours de l'année écoulée, Mbappé est resté l'une des personnalités les plus discutées, tant pour ses performances sur le terrain que pour sa vie privée. Dans une interview accordée à Marca, Dembélé a exprimé son mécontentement face au fait que chaque geste de l'attaquant, même les détails les plus infimes, soit exagéré par les médias.

"Ils sont très injustes envers lui. Les critiques ont dépassé la normale parce que Kylian est un joueur exceptionnel. Je le connais depuis longtemps, c'est aussi une personne formidable en dehors du terrain. Parfois, ils le critiquent trop durement simplement parce qu'il est Kylian Mbappé", a déclaré Dembélé.

L'ailier a critiqué le fait que même des détails mineurs, comme la façon dont Mbappé s'habille ou lace ses chaussures, deviennent des sujets majeurs. Selon lui, les gens oublient que Mbappé est aussi un être humain normal et que, malgré son talent extraordinaire, il ne devrait pas être sous pression constante.

Malgré la pression extérieure, la réputation de Mbappé dans le vestiaire de l'équipe de France reste intacte. Dembélé a souligné son rôle important et ses qualités de leader au sein de l'équipe : "Il s'entend très bien avec nous. C'est notre capitaine, notre leader et le joueur le plus important de notre équipe."