Le club Kairat signe un célèbre attaquant espagnol

Le marché des transferts du football kazakh est riche en événements intéressants. Le célèbre club d'Almaty, Kairat, a officiellement annoncé la signature de Marc Gual, un avant-centre espagnol qui s'est fait un nom sur les terrains européens, afin de renforcer sa ligne d'attaque. Selon une déclaration officielle du service de presse du club, l'accord entre le joueur talentueux et l'équipe est valable jusqu'à fin 2027. est valable.

Vous pouvez trouver des informations détaillées sur les caractéristiques physiques et les données anthropométriques du nouvel attaquant ci-dessous :

Âge : 30 ans

Poste : Avant-centre

Taille : 184 cm

Poids : 73 kg

De l'académie de Barcelone au Real Madrid Castilla

Marc Gual est né à Badalona, en Catalogne. Il a fait ses premières armes dans les académies de jeunes de clubs renommés tels que Badalona, Barcelone et l'Espanyol. Au cours de sa carrière dans le football d'élite, il a acquis une vaste expérience en jouant pour plusieurs équipes espagnoles connues, notamment Séville Atletico, Saragosse, Gérone, le Real Madrid Castilla et Alcorcon.

Vous pouvez voir la carrière productive de Marc Gual en Europe et ses principales réalisations dans le tableau analytique ci-dessous :

Clubs étrangers où le joueur a évolué Principaux succès en compétition Bilan de performance Distinctions personnelles Jagiellonia (Pologne) Championnat de Pologne Meilleur buteur de la saison 2022/23 Meilleur attaquant de l'Ekstraklasa Legia Varsovie (Pologne) Vainqueur de la Coupe et de la Supercoupe de Pologne 19 buts toutes compétitions confondues 7 buts en Conference League Rio Ave (Portugal) Participant à la première division portugaise Joueur titulaire Expérience de haut niveau

Parcours victorieux en Pologne et expérience portugaise

Les pages les plus brillantes de la carrière de Marc Gual sont liées au championnat polonais. Au printemps 2022, il a rejoint Jagiellonia et s'est rapidement imposé. Lors de la saison 2022/23, il est devenu le meilleur buteur de la ligue et a été nommé meilleur attaquant de l'Ekstraklasa.

Par la suite, il est devenu membre du célèbre club de Varsovie, le Legia, et a remporté la Coupe et la Supercoupe du pays avec l'équipe. Pour la saison 2024/25, Marc est devenu un véritable leader du Legia, marquant 19 buts, dont 7 dans la prestigieuse UEFA Conference League.

Fait intéressant pour les fans : Avant de rejoindre Kairat, l'attaquant expérimenté défendait les couleurs de l'équipe portugaise de première division, Rio Ave. Il a également disputé 3 matchs officiels avec l'équipe nationale espagnole des moins de 21 ans.

Kairat, qui a annoncé ce transfert sur sa page Instagram officielle, vise de grandes victoires sur les scènes nationale et internationale grâce aux buts de son nouvel attaquant.

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