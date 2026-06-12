Robbie Fowler inquiet pour l'avenir d'Alexander Isak à Liverpool

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Robbie Fowler inquiet pour l'avenir d'Alexander Isak à Liverpool

La légende de Liverpool, Robbie Fowler, a exprimé ses inquiétudes concernant la recrue record du club, Alexander Isak, dans une interview accordée à GOAL. L'attaquant, recruté pour 125 millions de livres sterling, devrait subir une pression immense lors de sa deuxième saison dans le Merseyside. En tant que joueur le plus cher de l'histoire du football britannique, Isak a été averti que son prix ne signifierait rien s'il ne parvenait pas à justifier l'investissement. C'est ce que rapporte Goal.com .

Alexander Isak a rejoint Liverpool à l'été 2025 après avoir marqué 62 buts en 109 matchs pour Newcastle. Ayant inscrit plus de 20 buts lors de deux saisons consécutives en Premier League, l'attaquant est considéré comme l'un des meilleurs buteurs mondiaux. Cependant, sa première saison à Liverpool ne s'est pas déroulée comme prévu, des problèmes physiques et des blessures graves ayant nui à ses performances.

La saison dernière, Isak n'a marqué son premier but en Premier League qu'en novembre. En raison d'une fracture de la jambe qui l'a éloigné des terrains pendant quatre mois, il s'est contenté de 4 buts sur l'ensemble de la saison. Fowler a souligné que le joueur n'était pas physiquement prêt dès son arrivée à Liverpool, une situation qui a persisté tout au long de l'année.

Fowler s'inquiète également de la sélection d'Isak avec l'équipe de Suède pour la Coupe du Monde. Il estime que sa participation au tournoi l'empêchera de suivre une préparation complète avec le club, ce qui pourrait entraîner de nouveaux problèmes physiques lors de la nouvelle saison.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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