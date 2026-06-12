La raison pour laquelle Arsenal a renoncé au transfert d'Anthony Gordon est révélée

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La raison pour laquelle Arsenal a renoncé au transfert d'Anthony Gordon est révélée

Les géants de la Premier League, notamment Arsenal et Liverpool, ont laissé le champ libre à Barcelone dans la course pour Anthony Gordon. La légende de Newcastle, Chris Waddle, a expliqué à GOAL pourquoi l'international anglais a pris la direction de la Catalogne plutôt que du nord de Londres. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le transfert de 80 millions d'euros a emmené Gordon de son pays natal vers les champions de la Liga. Cet accord a surpris beaucoup de monde, car un autre Anglais, Marcus Rashford, devrait également jouer pour Barcelone lors de la saison 2025-26. Bien que les Catalans aient la possibilité de rendre permanent le prêt de Rashford pour 26 millions de livres sterling, ils ont préféré investir les fonds dans la vitesse et les compétences de Gordon.

Le joueur de 25 ans peut jouer sur l'aile gauche ainsi qu'en position de "faux neuf". Auparavant, des rumeurs circulaient sur un possible retour dans son club d'enfance, Liverpool, ou un transfert à Arsenal, où il pourrait s'intégrer dans les plans de Mikel Arteta. Cependant, aucun club anglais n'est finalement entré en concurrence financière avec Barcelone.

Selon Chris Waddle, Arsenal ne voulait pas dépenser 60 à 80 millions de livres pour le poste d'ailier gauche et cherchait des options moins coûteuses. "Arsenal cherchait probablement un candidat pour l'aile gauche, car ni Gabriel Martinelli ni les autres n'ont réussi à s'y imposer comme Bukayo Saka. Mais ils n'étaient pas prêts à payer une somme aussi importante", déclare l'expert.

Désormais, un tandem composé de Lamine Yamal et Anthony Gordon est attendu sur les ailes de Barcelone. Ce transfert est une excellente occasion pour Gordon de sortir de sa zone de confort professionnelle et de faire ses preuves dans un nouveau championnat. Le temps nous dira à quel point sa carrière en Espagne sera couronnée de succès.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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