Barcelone s'intéresse à un jeune talent australien

Le défenseur de 18 ans des Colorado Rapids, Lucas Herrington, est devenu l'une des révélations les plus marquantes de la saison actuelle de MLS. Ses performances solides ont attiré l'attention des grands clubs européens, notamment le champion d'Espagne, Barcelone. Grâce à ses prestations réussies, le défenseur central a déjà intégré la sélection australienne pour la Coupe du Monde. C'est ce que rapporte Goal.com .

Herrington a disputé 15 matchs cette saison en MLS, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Selon Tom Bogert, plusieurs clubs suivent le jeune joueur, mais Barcelone est considéré comme le principal prétendant. Pour l'instant, la direction des Colorado Rapids a refusé de commenter officiellement ce transfert.

Le succès du jeune défenseur a également été reconnu par la fédération australienne de football. Il devrait faire ses débuts avec les "Socceroos" lors du prochain match contre la Turquie. Si Herrington quitte le club, il deviendra le deuxième défenseur majeur découvert par l'académie et les recruteurs du club à être vendu pour un profit important au cours des cinq dernières années.

Pour rappel, en 2024, les Colorado Rapids ont généré 7,7 millions de dollars grâce au transfert d'un autre défenseur central, Moise Bombito. Actuellement, la MLS est en pause et les matchs reprendront le 22 juillet. La question de savoir si Herrington rejoindra Barcelone ou un autre club européen d'ici là reste en suspens.