Alors que la plus grande Coupe du Monde de la FIFA 2026 de l'histoire se poursuit sur les terrains nord-américains, des nouvelles quelque peu décevantes sont apparues pour les supporters ouzbeks. Bien que toute notre nation attende avec impatience le match de début de notre équipe nationale, de nombreux compatriotes qui avaient l'intention de voyager outre-mer pour soutenir les « Loups Blancs » depuis les stades ont rencontré des problèmes inattendus. Le célèbre BBC a rapporté, citant des sources fiables, que l'Ouzbékistan figure parmi les 11 pays ayant le taux de refus de visa américain le plus élevé avant le début de la Coupe du Monde.

L'analyse des données officielles et publiques fournies par le Département d'État américain montre que pour nos citoyens, le taux de refus des visas B1/B2, indispensables pour les voyages, les voyages d'affaires et les supporters de football, a dépassé la barre des 50 pour cent.

Un supporter ouzbek sur deux n'a pas obtenu de visa

Selon les statistiques actuelles, le taux de refus de visa américain pour les citoyens de notre pays est de 52–53 pour cent. Pour être plus clair, un supporter de football ouzbek sur deux ayant demandé un visa pour encourager directement notre équipe nationale bien-aimée dans les stades américains a échoué lors de l'entretien consulaire et a perdu la possibilité de voyager outre-mer.

Il s'avère qu'outre l'Ouzbékistan, 10 autres pays figurent sur cette « liste noire » avec un taux de refus de visa supérieur à 40 pour cent. Il est intéressant de noter que tous ces pays se sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde historique à 48 équipes. La situation la plus difficile pour les supporters est observée au Sénégal, où le taux de refus de visa dépasse les 70 pour cent. De même, les citoyens du Ghana et de la République démocratique du Congo, qui sont dans le même groupe que notre équipe, rencontrent de sérieuses difficultés auprès des ambassades américaines.

Record de vente de billets pour la Coupe du Monde établi !

Bien que la situation concernant les visas américains soit complexe, ce facteur ne peut en aucun cas atténuer l'immense enthousiasme entourant le football ouzbek. Il convient de rappeler que pour la première fois de son histoire, l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde, devenant ainsi la seule fierté de toute la région d'Asie centrale dans le tournoi.

Selon le tirage au sort, nos représentants participeront à des batailles décisives dans le groupe K contre le Portugal, la Colombie et la RD Congo. Notre équipe nationale débutera son premier match historique le 18 juin à 07h00, heure de Tachkent, au légendaire Estadio Azteca à Mexico contre une solide équipe de Colombie.

Aperçu historique : Le plus réjouissant et le plus émouvant est que ce choc entre l'Ouzbékistan et la Colombie a été officiellement enregistré comme le match ayant vendu le plus de billets parmi toutes les rencontres de la Coupe du Monde actuelle, battant le record absolu du tournoi ! Les gens du monde entier et les supporters locaux montrent un grand intérêt pour la performance de nos garçons.

Des millions de nos fidèles supporters restés chez eux, faute de visa, prieront et apporteront un soutien spirituel à nos représentants nationaux devant leurs écrans. Allez, Ouzbékistan !

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