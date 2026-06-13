Bradley Barcola ne parvient pas à un accord avec le PSG et attire l'intérêt des géants anglais

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Bradley Barcola ne parvient pas à un accord avec le PSG et attire l'intérêt des géants anglais

À l'approche de l'ouverture du mercato européen, des vents de changement inattendus soufflent sur Paris. Selon les dernières informations exclusives de l'un des journaux sportifs les plus influents de France, L'Équipe le talentueux attaquant du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, pourrait quitter définitivement le club parisien cet été. La situation autour du joueur, qui s'était imposé dans l'effectif des champions de Ligue 1, a radicalement changé en peu de temps.

La direction du club parisien menait depuis longtemps des négociations sérieuses pour prolonger le contrat actuel de cet attaquant de 23 ans. Cependant, à la fin de la saison 2025-2026, ce processus s'est arrêté de manière inattendue.

Désaccord entre les parties et décision du PSG

Il s'avère que les responsables du club et les agents du joueur n'ont pas pu trouver un terrain d'entente sur les conditions financières et tactiques d'un nouveau contrat. Pour cette raison, la direction du Paris Saint-Germain a décidé de ne pas retenir de force le talent français. Les géants parisiens ont indiqué qu'ils étaient prêts à le laisser partir si une offre intéressante arrivait durant le mercato estival.

Grâce au tableau analytique ci-dessous, vous pouvez découvrir le statut actuel du transfert de la star parisienne et les géants du football mondial qui le convoitent :

Joueur (Âge et poste)

Club actuel

Raison de la non-prolongation

Géants anglais intéressés

Source

Bradley Barcola (23 ans, Attaquant)

Paris Saint-Germain

Les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur les nouvelles conditions

Arsenal et Liverpool

L'Équipe (France)

Une course sérieuse entre les géants de la Premier League

La mise sur le marché des transferts de cet attaquant talentueux a immédiatement poussé d'autres grands clubs européens à agir. Actuellement, deux géants de la Premier League anglaise montrent un intérêt sérieux pour les services de Bradley Barcola : le club londonien d' Arsenal et celui de Liverpool dans le Merseyside. Les deux clubs cherchent à renforcer leur ligne d'attaque avec l'ailier français et se préparent à soumettre des offres officielles prochainement.

L'avis des experts : Malgré son jeune âge, la vitesse et la capacité de dribble de Barcola correspondent parfaitement aux clubs de Premier League. La volonté du PSG de le laisser partir va sans aucun doute intensifier la bataille de transfert entre Arsenal et Liverpool. Le club parisien espère tirer un profit important de cette transaction.

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Bradley BarcolaParis Saint-GermainArsenalLiverpoolL'Équipe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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