La participation de Neymar à la Coupe du Monde incertaine : quand la star brésilienne reviendra-t-elle ?

L'attaquant de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, manquera le match d'ouverture de la Coupe du Monde contre le Maroc. L'entraîneur Carlo Ancelotti a confirmé que le joueur n'était pas encore totalement remis d'une blessure au mollet. Bien que la Seleção l'attende à l'entraînement la semaine prochaine, l'état physique général de l'attaquant suscite des inquiétudes. C'est ce que rapporte Goal.com .

Neymar s'est blessé lors d'un stage de préparation avant le tournoi. Bien que les supporters aient espéré son retour avant le premier match, Ancelotti a mis fin à tous les doutes lors d'une conférence de presse. L'équipe du Brésil sera contrainte d'entamer le match contre l'un de ses adversaires les plus coriaces du groupe sans son meilleur buteur historique.

Les examens médicaux ont révélé une lésion musculaire de grade deux. Il suit actuellement un programme de récupération individuel. Carlo Ancelotti a expliqué pourquoi il n'avait pas remplacé la star blessée par un autre joueur en bonne santé. « Neymar a été inclus dans l'équipe non seulement pour ses compétences techniques, mais aussi pour son expérience et son rôle de modèle pour les jeunes joueurs », a déclaré le technicien italien.

Selon UOL, Neymar pourrait manquer non seulement le match contre le Maroc, mais aussi d'autres rencontres de la phase de groupes. Les médecins estiment qu'il faudra au moins 2 à 3 semaines pour qu'il se rétablisse. Cela remet également en question sa participation au deuxième match contre Haïti le 20 juin.

Le staff technique, compte tenu de l'historique des blessures de Neymar, ne veut pas précipiter son retour sur le terrain. Étant donné que le joueur a disputé son dernier match officiel le 17 mai, son manque de rythme et sa forme physique restent un sérieux casse-tête pour l'équipe nationale du Brésil.