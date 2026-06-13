La participation de Neymar à la Coupe du Monde incertaine : quand la star brésilienne reviendra-t-elle ?

·34·Sport
La participation de Neymar à la Coupe du Monde incertaine : quand la star brésilienne reviendra-t-elle ?

L'attaquant de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, manquera le match d'ouverture de la Coupe du Monde contre le Maroc. L'entraîneur Carlo Ancelotti a confirmé que le joueur n'était pas encore totalement remis d'une blessure au mollet. Bien que la Seleção l'attende à l'entraînement la semaine prochaine, l'état physique général de l'attaquant suscite des inquiétudes. C'est ce que rapporte Goal.com .

Neymar s'est blessé lors d'un stage de préparation avant le tournoi. Bien que les supporters aient espéré son retour avant le premier match, Ancelotti a mis fin à tous les doutes lors d'une conférence de presse. L'équipe du Brésil sera contrainte d'entamer le match contre l'un de ses adversaires les plus coriaces du groupe sans son meilleur buteur historique.

Les examens médicaux ont révélé une lésion musculaire de grade deux. Il suit actuellement un programme de récupération individuel. Carlo Ancelotti a expliqué pourquoi il n'avait pas remplacé la star blessée par un autre joueur en bonne santé. « Neymar a été inclus dans l'équipe non seulement pour ses compétences techniques, mais aussi pour son expérience et son rôle de modèle pour les jeunes joueurs », a déclaré le technicien italien.

Selon UOL, Neymar pourrait manquer non seulement le match contre le Maroc, mais aussi d'autres rencontres de la phase de groupes. Les médecins estiment qu'il faudra au moins 2 à 3 semaines pour qu'il se rétablisse. Cela remet également en question sa participation au deuxième match contre Haïti le 20 juin.

Le staff technique, compte tenu de l'historique des blessures de Neymar, ne veut pas précipiter son retour sur le terrain. Étant donné que le joueur a disputé son dernier match officiel le 17 mai, son manque de rythme et sa forme physique restent un sérieux casse-tête pour l'équipe nationale du Brésil.

NeymarBrésilCoupe du MondeCarlo AncelottiFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Florian Wirtz peut-il s'imposer à LiverpoolFlorian Wirtz peut-il s'imposer à LiverpoolAujourd'hui, 07:16City renonce à une offre de 120 millions de livres pour Elliot AndersonCity renonce à une offre de 120 millions de livres pour Elliot AndersonAujourd'hui, 06:59Cristiano Ronaldo rejette les doutes sur sa condition physiqueCristiano Ronaldo rejette les doutes sur sa condition physiqueAujourd'hui, 06:50Les jeunes footballeurs les plus talentueux attendus pour briller à la Coupe du Monde 2026Les jeunes footballeurs les plus talentueux attendus pour briller à la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 06:47Bradley Barcola ne parvient pas à un accord avec le PSG et attire l'intérêt des géants anglaisBradley Barcola ne parvient pas à un accord avec le PSG et attire l'intérêt des géants anglaisAujourd'hui, 06:34Coupe du Monde 2026 : Les États-Unis écrasent le ParaguayCoupe du Monde 2026 : Les États-Unis écrasent le ParaguayAujourd'hui, 03:20
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe